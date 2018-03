Ponte Caldelas acusa a la Xunta de ocultar un estudio de 2011 contrario al trasvase del Verdugo

El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, ha acusado al director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, de “ocultar” un estudio técnico redactado en 2011 para garantizar el abastecimiento a largo plazo del área urbana de Vigo en el que se descarta como solución el polémico trasvase del río Verdugo y apuesta porque la captación se realice desde el Miño.

El regidor cree que las conclusiones de este informe son cruciales, no solo para informar a la sociedad, sino también para avalar las acciones judiciales anunciadas por el Ayuntamiento pontevedrés, ya que los técnicos consideran que el Verdugo no tiene caudal suficiente y el impacto ecológico sería mayor para esta cuenca hidrográfica.

Invocando el derecho de acceso a la información, Díaz ha exigido a la Xunta una copia del estudio realizado por la consultora Egis Eyser (Estudio para garantizar el suministro del sistema de abastecimiento de Vigo) en el que se propone un trasvase desde el río Miño, aguas arriba de Guillarei, hasta el embalse de Zamáns y de ahí a la potabilizadora del Casal, proporcionando un caudal estable mínimo de unos 800 litros por segundo durante todo el año (más del doble de los 350 litros por segundo que estarían disponibles en el Verdugo y solo durante algunos meses de invierno en los períodos de sequía).

Desde Augas de Galicia han admitido que el estudio se encargó para analizar “un posible refuerzo desde el río Verdugo como solución a largo plazo para garantizar el abastecimiento a la población actual y futura de Vigo y su área”, pero aseguran que fue descartado. Los motivos, explican, es que “siempre hemos defendido que la obra de captación en el Verdugo era una solución a corto plazo para prevenir posibles situaciones de desabastecimiento derivados de escasez hídrica en situaciones de sequía”.

Subraya Augas de Galicia que “el informe se descartó, como hemos advertido en numerosas ocasiones frente a la postura del Ayuntamiento de Vigo”, que, recuerda, “consideraba un trasvase desde el Verdugo como la mejor solución para garantizar el abastecimiento a largo plazo de la zona”. “Por tanto es falso que la Xunta ocultase el estudio”, defienden desde la Xunta. “De hecho, se basó en él para descartar cualquier obra del Verdugo como solución a largo plazo del abastecimiento a Vigo y su área, tal y como explicó públicamente el director de Augas de Galicia en varias ocasiones”, añaden.

Inciden desde el departamento autonómico que “la obra propuesta sólo supone una captación de refuerzo para el sistema de Eiras para la prevención de escasez motivada por sequías hidrológicas”. Y aclaran que “en ningún caso se ha sostenido desde la Xunta que esta podría ser una solución que resolviera el incremento de demanda que puede producirse por el crecimiento económico y poblacional de esta zona en el futuro, que es lo que se estudió precisamente en el año 2011”.

Pero Andrés Díaz afirma que el director de Augas "miente" al asegurar que no hay alternativas al trasvase del Verdugo y cree que es una falta de respeto que haya instado a los Ayuntamientos implicados a proponer alternativas cuando ya estaban analizadas por una prestigiosa consultora a partir de criterios puramente técnicos. Insiste Díaz en que la ventaja del trasvase del río Verdugo está en el coste, unos cinco millones de euros y sin necesidad de bombeos, frente a los 50 millones que costaría el del Mino, con una infraestructura que precisaría de impulsión.

Díaz quiere dejar claro que Ponte Caldelas no defiende ningún trasvase, ni ninguna opción "porque ese debate no es político, sino técnico y, sobre todo, medioambiental". Sin embargo, concluye, no está dispuesto a tolerar que se oculte información relevante para el debate social en un asunto tan sensible.