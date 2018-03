Sanidad minimiza la huelga de médicos que los sindicatos cifran en un 50%

La Comunidad de Madrid deja el seguimiento de la huelga de los médicos en un 18,53%. Mientras, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), sindicato mayoritario entre estos profesionales de la Comunidad de Madrid, estima entre el 50% y el 70% de los médicos de la región ha secundado la huelga de médicos en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) convocada para este miércoles entre las 8.00 y las 21.00 horas por el "absoluto deterioro de las condiciones laborales". La huelga está convocada además de este miércoles el próximo 2 de abril, lunes de Pascua.

A las 12 de la mañana acudirán a la manifestación de médicos de toda España convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenece Amyts, que realizará un recorrido entre la sede del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado y las Plaza de las Cortes.

Los motivos de la huelga médica en Madrid responden "a un larguísimo proceso de agravios y maltrato profesional a los médicos que se remonta al inicio de la crisis económica, cuando se aplicaron recortes salariales de entre el 25% y el 30%, que ahora la Administración se niega recuperar cuando la economía crece más de las propias previsiones del Gobierno y el Banco de España acaba de revisar al alza sus pronósticos para 2019", informa Amyts en un comunicado.

"El maltrato a los facultativos del sistema público de la Comunidad de Madrid es responsabilidad compartida de todo su Gobierno", continúa el comunicado del sindicato médico. "La Consejería de Hacienda limita todas las actuaciones y la Consejería de Sanidad no hace valer sus competencias propias".

En opinión de Amyts "corresponde" a la Consejería de Sanidad atender las reivindicaciones de los médicos del Servicio Madrileño de Salud, que son "negociar una jornada que no implique un limbo con relación a la que realizan el resto de los empleados públicos y que está conllevando descuentos de hasta 200 euros al mes y otras medidas punitivas laborales para los facultativos; aplicar la Carrera Profesional a los facultativos no fijos, que no tienen la culpa de la falta ofertas públicas de empleo durante los años de la crisis y han trabajado codo con codo con sus compañeros, con responsabilidades idénticas; los MIR tienen derecho a un convenio colectivo que regule sus condiciones de trabajo que la Consejería les niega; aumentar plantillas cobertura con suplencias de las bajas que eviten la sobrecarga asistencial que afecta tanto a la Atención Primaria como a los hospitales y el SUMMA 112".