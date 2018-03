Ciudadanos y el PSC dicen que el plan de investir a Sànchez nunca fue “real”

Ciudadanos y el PSC han coincidido en afirmar que la candidatura de Jordi Sànchez a la presidenta de la Generalitat nunca ha sido real y que no ha estado nunca sobre la mesa. Junts per Catalunya ha confirmado que el diputado, encarcelado en desde octubre, tiene la intención de renunciar al acta de diputado y, por tanto, renuncia a concurrir. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y de la oposición, ha recalcado que todo el mundo sabía que Sànchez no iba a ser presidente y que su candidatura era solo "para alargar el procés". "La propuesta nunca fue real. Nadie lo quiso. Era alargar el lio y seguir en este modus vivendi. Más que independentistas, son procesistas", ha señalado.

En declaraciones en el Parlament, Arrimadas ha lamentado que sea ahora Jordi Turull, el exconsejero de la Presidencia, el diputado que se postulará. "Turull es un emisario de lo que decide Puigdemont. Después de todo el proces, de empresas huidas y familias rotas ¿Todo para poner una persona de la vieja convergencia?", ha afirmado en alusión a que acompañó al juzgado a los imputados en la causa del 3%. " ¿La opción estrella es Turull? ¿La vieja guardia de Convergència?".

Eva Granados, portavoz del PSC, no ha reiterado, en la misma línea, que la opción de Sànchez "nunca ha estado encima de a Mesa”. “Esta exigua mayoría independentistas engaña a sus electores y al conjunto del país. Han pasado tres meses desde las elecciones y seguimos paralizados”, ha afirmado. La socialista ha subrayado que Turull, que también está imputado en la macrocausa del procés, tiene todo el derecho a ser investido pero que, desde su óptica política, no es el ideal porque duda de que pueda ejercer su cargo con "plenitud". "Hemos dicho siempre que queremos una legislatura dentro de los márgenes de la legalidad y que pueda ejercer en plenitud de funciones", ha subrayado.

Paralelamente, Granados ha puesto el foco en la Presidencia del Parlament y ha culpado a Roger Torrent de impedir que los diputados ejerzan sus derechos. “Hay una voluntad manifiesta de que no corran los plazos. Quieren seguir en este bloqueo”, ha afirmado. La diputada ha anunciado que presentarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias contra la modificación de la Ley de la Presidencia que considera que se ha realizado exclusivamente por si en un futuro Carles Puigdemont podría ser rescatado como candidato.