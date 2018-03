El bono cultural que aísla a Carmena

La corrección política saltó el lunes por los aíres en el Ayuntamiento. La alcaldesa Manuela Carmena, también delegada de Cultura, tachó de "pobre y miserable" un comentario de la edil socialista Mar Espinar, que cuestionaba el compromiso del gobierno en la promoción del bono cultural municipal. Este carné lleva el sello socialista, ya que fueron los ediles del PSOE los que propusieron ofrecer accesos gratuitos a eventos municipales para jóvenes, jubilados y desempleados.

La coalición de Ahora Madrid, liderada por Podemos, acordó reservar el bono solo para los menores de 26 años empadronados en Madrid. Y en octubre del año pasado, nació el JOBO. Pero ahora, con cinco meses de vida, la oposición cree que sus primeros datos están por debajo de las expectativas. Solo se han apuntado unos 7.000 jóvenes de los 700.000 con derecho a él. Y para ampliar su público, el equipo de Carmena ha decidido incluir a los jóvenes que no están empadronados.

El PSOE no comparte la decisión, que califica de "unilateral". Espinar asegura que cuando se puso en marcha el JOBO el gobierno local pactó una posible ampliación a jubilados y desempleados, pero no a jóvenes no empadronados.

"Abrir el bono cultural a los que están empadronados fuera de Madrid cuando tenemos en la ciudad a un amplio sector social que no puede acceder a la cultura, me parece un error. Que no se olviden que gobiernan Madrid. Y cuando lo hagan bien, que apunten más lejos", reflexiona la socialista. "Están llevando al desastre una idea que no era suya, sino del PSOE", asevera.

El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que ya en 2017 se dijo que la ampliación del JOBO a otros colectivos —entre ellos los jubilados y desempleados— se estudiará pasado un año desde su introducción. "El JOBO es una herramienta pionera e inédita en la ciudad", afirma el Consistorio. Y subraya que su objetivo es fomentar la creación de nuevos públicos, atrayendo también a jóvenes no empadronados, como los universitarios.

El PSOE, no obstante, cuestiona tanto el fondo como la forma de la gestión de Carmena. "Basta ya de ninguneo", le advirtió el lunes Espinar a la propia regidora: un alejamiento que se produce tan solo dos semanas después de que el pleno, gracias a los votos del PSOE, reprobara a la alcaldesa. Eso sí, por "error" de su portavoz, según la versión oficial.