Carmena tacha de “miserables” las críticas del PSOE sobre su gestión en Cultura

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lanzado este lunes un duro reproche al PSOE por sus críticas sobre el bono cultural municipal. Los socialistas han acusado a la regidora, que también es delegada de Cultura, de "no esforzarse" en la promoción del bono JOBO, dirigido a los menores de 26 años para el acceso gratuito a los eventos culturales municipales. Pero Carmena ha rechazado las críticas: "Es tan pobre y miserable y de poca altura que personas que tienen una formación supongo suficiente digan que el equipo de gobierno acepta propuesta para destrozarlas y enjaularlas".

En opinión de Carmena, "no es verdad" que el gobierno evite impulsar el bono cultural. Dicho bono fue incluido en los presupuestos del año pasado tras el pacto con el PSOE. Pero según la concejal socialista Mar Espinar esta iniciativa "ha quedado grande" para el gobierno de Ahora Madrid, liderado por Podemos.

"Diferimos en conceptos tan esenciales como la gestión pública", ha remarcado la edil, quien ha advertido de que "el bono cultural no ha nacido para convertirse en una coartada solo teórica de política progresista". El PSOE cree que de momento el bono cultural "no está llegando a mucha gente" y culpa directamente a la gestión del Área de Cultura. "La culpa es suya", ha afirmado Espinar, quien ha sostenido que el Ayuntamiento no promueve el bono en todos sus eventos culturales. "¿Qué está pasando con el bono? Yo doy por hecho que como Ahora Madrid no siente suya la idea no se está esforzando todo lo que pudiera", ha añadido.

La regidora, por su parte, ha defendido lo que considera una iniciativa que está mejorando con el paso del tiempo. Tras su introducción en octubre, en febrero ha despegado, ha afirmado Carmena, y de momento el Consistorio cifra en más de 6.000 jóvenes los que se han dado de alta, frente a unos 700.000 menores de 26 años que tienen derecho a él. "Tenemos que seguir mejorando algunas cosas", ha reconocido Carmena, pero ha rechazado las alusiones sobre la falta de compromiso en un bono adoptado tras el pacto de las cuentas con el PSOE del año pasado: "Es tan miserable porque sé que le consta a la portavoz del PSOE. No es verdad lo que está diciendo", ha afirmado la regidora.

"Están como mal menor, no como bien supremo"

El rifirrafe entre los socialistas y la alcaldesa de Madrid ha crecido en la comisión de Cultura de este lunes cuando el equipo municipal ha anunciado la puesta en marcha del Consejo de Cultura de la ciudad, un organismo que pretende ser un elemento de conexión entre el Consistorio y los agentes culturales. Según el PSOE, el gobierno de Carmena ha excluido de la iniciativa a los socialistas, pese a que lleve su sello.

"Ya basta de ningunear. Nos ha llevado ya al extremo. Ahora Madrid gobierna porque el PSOE entiende que la etapa del PP tenía que acabar. Están como mal menor, no como bien supremo", ha remarcado la socialista Mar Espinar. "No somos lacayos ni palmeros. La cuerda se ha roto", ha advertido Espinar, quien ha denunciado que en su opinión con este consejo el gobierno quiere "entregar la cultura a sus afines".

Espinar ha añadido que la regidora madrileña evitó reunirse con el socialista catalán Jaime Collboni, ex delegado de Cultura de Barcelona, pero sí lo hizo con Joan Subirats, el nuevo concejal del área tras la decisión de Ada Colau de prescindir del PSC de su gobierno por el procés independentista.

Carmena ha sostenido que se ha reunido con "todos los equipos", pero que aunque le parezca interesante la ciudad condal, ha afirmado que también mira hacia Londres y otras urbes españolas para emular buenos ejemplos de gestión cultural. Y ha invitado a los socialistas a no caer en "enfadillos", apelando a la "seriedad".