El PSOE apoya “por error” que Carmena deje Cultura

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles una propuesta del PP para que la alcaldesa, Manuela Carmena, dimita del Área de Cultura que dirige desde ya casi un año. La votación ha roto las previsiones porque la portavoz socialista, Purificación Causapié, ha apoyado "por error" la moción al equivocarse en el punto que se estaba votando. "Me he equivocado", ha afirmado la socialista, una vez que el secretario ya había señalado que el sentido del voto se había registrado. Y minutos después ha añadido: "No estamos de acuerdo con el primer punto, porque entendemos que es una reprobación, que es algo que va más allá de pedir a Carmena que delegue las competencias que tiene en Cultura a otro concejal. Este es el sentido de nuestro voto".

Durante el debate, la alcaldesa de Madrid ha pedido "hacer la política de manera distinta". Y ha preguntado si "hablamos de cómo va la cultura o de si no nos gusta que la alcaldesa no haya delegado las funciones en otra persona". Según la regidora, los datos que maneja el Ayuntamiento demuestran que la gestión de Cultura en la capital es satisfactoria.

Sin embargo, la portavoz de cultura del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha sostenido que "nadie entiende que la alcaldesa pueda gestionar bien su bicefalia". Y que la decisión de la regidora de ocupar el área de Cultura responde a la falta de una figura en el equipo de gobierno que pueda sustituirla, después del cese de Guillermo Zapata y Celia Mayer.

"No podemos continuar así", ha afirmado la edil, antes de que su grupo aprobara –esta vez sin equivocarse- el segundo punto de la propuesta del PP, que insta a la regidora a delegar parte de sus responsabilidades a otro concejal. Aun así, Espinar ha remarcado que su partido "valora el compromiso de Carmena con el Ayuntamiento", y que, por ello, no puede votar a favor de su reprobación en el Área de Cultura. Pero ha añadido: "Nuestra alcaldesa se ha visto obligada a decir basta a los errores de un conglomerado político que no tiene un proyecto cultural para Madrid".

"Cierta justicia divina"

Por su parte, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho ante los periodistas que con la equivocación de Causapié se ha producido una "cierta justicia divina" que ha permitido que al final el pleno haya reprobado a la regidora. Antes, la edil popular Isabel Rosell, autora de la proposición, había advertido a la regidora de "debe dar un paso atrás y nombrar a un responsable que, si no experiencia, al menos aporte dedicación plena".

También Ciudadanos ha apoyado la moción del PP. La concejal Sofía Miranda ha considerado que la "inestabilidad" en el área de Cultura se ha agravado por la ausencia de un responsable desde marzo del año pasado. "No tiene a nadie en quién confiar, pero creemos que el área de cultura se merece a un concejal a tiempo completo", ha agregado la edil. Tras la votación, la regidora ha pedido que siguiese la sesión plenaria para "regocijo general".