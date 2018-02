Torrent desoye a los letrados y admite a trámite las enmiendas de la CUP

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha desoído por primera vez a los letrados de la Cámara y ha admitido a trámite las enmiendas de la CUP a la propuesta de resolución de Junts per Catalunya para que acepte la ratificación de la declaración de independencia de Cataluña. La decisión se ha tomado este mediodía en una reunión de la Mesa para valorar las enmiendas a las diferentes propuestas que se debatirán este jueves en el Pleno de la Cámara. Los letrados han advertido que el contenido de esos textos podían contravenir las diferentes sentencias y autos del Tribunal Constitucional.

El Partit dels Socialistes ya ha presentado en el registro de la cámara una propuesta de reconsideración a la Mesa para que esas enmiendas sean desestimadas. Ciudadanos quiere hacerlo entre esta tarde y mañana. En cualquier caso, no está claro que lleguen a votarse porque depende de si Junts per Catalunya, propietaria de la resolución, acepta o no las enmiendas. En el caso de que las rechace, no se llegarán a votar.

El Constitucional ya advirtió hace un mes a Torrent de que Carles Puigdemont solo podía ser investido si regresaba a España y el juez le autorizaba. En la práctica, eso implicaba aceptar su detención. Torrent al final decidió suspender el Pleno. Los socialistas apuntan en su solicitud a la mesa que reconsideren su decisión y que pida un informe a los servicios jurídicos sobre si las enmiendas se adaptan al ordenamiento constitucional y estatutario vigente y a las decisiones previas adoptadas por el Alto Tribunal que suspendieron y anularon la declaración de independencia del 27 de octubre.

Miembros de los grupos independentistas sostienen, por contra, que deben proteger los derechos políticos de todos los grupos y que no pueden aceptar que se intenten vetar enmiendas que ni siquiera se sabe si va a elevarse a votación. La CUP, de hecho, ha evitado registrar una propuesta de resolución propia. Los anticapitalistas se han distanciado del pacto de investidura y han mostrado su temor de que sus dos socios potenciales quieran tomar la senda del autonomismo y no la de la república.