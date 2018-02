Los galeristas catalanes salen airosos de un Arco complicado

La 13ª edición del Premio ARCO/BEEP de Arte Electrónico, el más veterano de los que concede la feria, fundado por el coleccionista de Reus Andreu Rodríguez, ha recaído en Try Not To Think So Much, una escultura interactiva, autogenerativa y modular de Eugenio Ampudia. La pieza, expuesta en Max Estrella, emplea los circuitos de un sintetizador para generar sonidos del ruido comunicacional que en el mundo del arte tiende a ser endogámico y autorreferencial, pese a los discursos de corte populista sobre el acercamiento del arte al público.

El premio Art Situacions, consagrado a la creación emergente, en su 2ª edición ha recaído en el artista navarro Carlos Irijalba, representado por la galería Moisés Pérez de Albéniz. El más joven de los tres, el premio Han Nefkens Foundation ha sido para Maya Watanabe, artista nacida en Perú, que será el país invitado de ARCO 2019. Los tres galardones están dotados con 15.000 euros: los primeros dos premian una obra existente que pasa a formar parte de las respectivas colecciones, mientras que el tercero ofrece a un artista del país protagonista del ARCO siguiente, la posibilidad de crear y exponer una obra de vídeo.