García-Berlanga suena con fuerza

Pablo García-Berlanga Hernández (Valencia, 1986) es el repertorista valenciano con mejor formación en su materia. KeyWorks, el nombre de su nuevo disco es un juego de palabras, por una parte KeyWorks (piezas claves), las que forman parte del disco y que, de alguna manera, le han marcado a lo largo de su trayectoria; música de Blasco de Nebra, Beethoven, Chopin, Rodrigo, Llácer Pla y Domingo Santos. Pero key también es tecla, haciendo alusión al piano, instrumento que domina desde muy niño. Es su primer disco en solitario, aunque hace dos años con Plaerdemavida Ensemble, grupo formado por la soprano Paloma Chiner, el violonchelista Jorge Fanjul y el propio Pablo grabaron el disco Azulao. “Cuando volví a Valencia me encontré a Paloma en la ópera, somos amigos desde la infancia y enseguida empezamos a trabajar juntos”, explica Pablo, “Formamos el grupo Plaerdemavida Ensemble, junto a Jorge Fanjul y desde entonces no hemos dejado de trabajar. También hemos conseguido algunos premios, como el primer premio en el II Concurso Internacional de Música de Cámara de Cofrentes o el IBLA Grand Prize. Además, junto a la pianista Irene Renart, he formado el Regards Piano Duo”

La trayectoria de este joven músico valenciano, sobrino nieto del cineasta, es fulgurante. Cuando terminó sus estudios en el Conservatorio Superior de Valencia, decidió seguir formándose fuera de España. Con 21 años, fue seleccionado en el Koninklijk Conservatorium Brussel, estudiando con maestros de la talla de Aleksandar Madzar, donde realizó un máster de dos años. Después también se formó en la Royal Academy of Music de Londres, donde obtuvo el Christian Carpenter Piano Prize, concedido por la Royal Academy of Music, al presentar el mejor recital de su especialidad. Además, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de la Rioja.

“Fue como un sueño. Desde muy pequeño quería ir a Londres, era mi destino preferido, la educación musical en el Reino Unido está muy avanzada. Tuve la suerte de tener como profesor a Marco Martineau que para mí es uno de los más grandes pianistas del momento, pero también tuve la oportunidad de hacer música con gente de mucho nivel, que está muy al día y, además, Londres es una ciudad que ofrece mucho. Fueros dos años realmente bestiales”, cuenta García Berlanga. Después de Londres vuelve a Bélgica, en esta ocasión a la Flanders Operastudio de Gante, allí permanece otros dos años muy provechosos, conciertos en Bijloke y Vlaamse Opera en Bélgica, Duke’s Hall, Embajada de España y Austrian Cultural Forum en Londres, Teatro E.T.A.Hoffmann en Bamberg, y otras salas en Italia, Suiza, Holanda, Luxemburgo.

Hace cuatro años se le presentó la ocasión de volver a Valencia. “Una amiga me avisó que salía una plaza de profesor en el Conservatorio de Valencia y decidí presentarme, afortunadamente conseguí la plaza y hace ya cuatro años que estoy instalado aquí” Desde entonces García Berlanga ha compaginado sus clases como profesor de Repertorio de voz con piano con un sinfín de proyectos, trabajado como acompañante en Masterclasses con figuras como Barbara Bonney, Ann Murray, Mariella Devia, Sir Thomas Allen o Florian Boesch.

El pasado verano, con Plaerdemavida Ensemble, ganaron el Concuso de IBLA Grand Prize (Sicilia) cuyo premio consistió en dos grandes giras, una por Asia y otra por América. “Por razones de trabajo hemos tenido que aplazar la gira de Asia hasta el año que viene”, nos explica Pablo, “pero a Nueva York vamos en mayo, allí tocaremos en la Universidad de Nueva York y en el Carnegie Hall, otro sueño hecho realidad”.

Este domingo presenta en el Ateneo Mercantil su nuevo trabajo, aunque ya está trabajando en su próximo proyecto. “Estoy preparando un concierto sobre Joaquín Rodrigo para el año que viene, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte. Creo que la música de piano del Maestro Rodrigo está un poco olvidada. El Conservatorio de Valencia lleva su nombre y sin embargo los alumnos de piano no tocan su música, no conocen su obra. Para mí es un autor muy interesante, usa el folclore pero también música del siglo de oro del Renacimiento español y el teclado del S.XVIII.

La vida de este joven músico valenciano siempre ha estado unida a la música. Empezó a cantar antes que a hablar y con apenas 3 años se encandilaba delante de la tele con el réquiem de Mozart. Su familia paterna siempre ha sido una gran aficionada a la música y su madre, profesora de música, también tuvo mucho que ver. Como ella, formó parte de los Pequeños Cantores de Valencia desde muy pequeño. “Mi formación viene del mundo coral, ahí se trabaja sobre todo la armonía clásica, cierto es que estas enseñanzas sirven para todo tipo de música, pero yo desde bien pequeño me quede enganchado a la música clásica. Para mí la música lo es todo, es el lenguaje universal que nos une, por encima de razas, de colores, banderas y países”, concluye García- Berlanga.