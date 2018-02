La alcaldesa de Badalona se encara a la ministra Montserrat por el 155

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater reprochó ayer personalmente a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pese a no haber sido invitada ni informada oficialmente, Sabater se plantó a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de Barcelona, a esperar a la ministra, que había anunciado una visita para esa hora. En cuanto la titular de Sanidad se bajó del coche oficial, Sabater se dirigió a ella y le entregó una carta en la que exige al Ministerio que autorice la convocatoria de una reunión del Consorcio Badalona Sud, el órgano que gestiona los servicios sociales de los barrios de esa zona.

“La intervención del 155 tiene como consecuencia que no podemos convocar una reunión del Consorcio Badalona Sud, tenemos las cuentas por aprobar y esto nos impide cerrar las cuentas del Ayuntamiento. A día de hoy, hay más de dos millones de euros retenidos en ingresos al Ayuntamiento”, lamentó Sabater.

Por su parte, la ministra respondió a Sabater que el ministerio recibió su petición y en los próximos días, se autorizará la convocatoria de la reunión. Montserrat achacó a las labores administrativas el retraso en el desbloqueo de esta convocatoria. “Nos llegó la petición el 19 de enero y el proceso tarda tres o cuatro semana. Tiene que pasar sus trámites normales de control, de la intervención general. Este viernes o el que viene ya estará aprobado por el Consejo de Ministros”, prometió la ministra.

"No te preocupes que se ha dado beneplácito a todos los consorcios", le dijo Monsterrat a la alcaldesa. Sabater le advirtió que "El hecho de que no tengamos cerradas las cuentas del consorcio implica que no tengamos cerradas las cuentas del Ayuntamiento. Y esto quiere decir que la Generalitat nos está reteniendo los ingresos de los contratos programa. Yo le pido que, al menos, mientras se estudia esta autorización, no nos retengan y se desbloqueen esos ingresos de dos millones de euros", insistió la edil municipal.