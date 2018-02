“Carmena debe cesar al gerente de la EMT porque todo tiene un límite”

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) lidera el grupo municipal del PP en Madrid en un momento de encrucijada. Los casos judiciales, el repunte de Ciudadanos y la incertidumbre sacuden a la formación. Este abogado del Estado, que llegó al Consistorio de la mano de Esperanza Aguirre, y que tiene como referentes a Margaret Thatcher y Ronald Reagan, reconoce que "la corrupción afecta a la credibilidad del PP". Pero contrataca y exige a Manuela Carmena el cese del gerente de la EMT por la investigación policial sobre la cuenta falsa en Twitter. Cree que la coalición que aupó a Carmena (Ahora Madrid) carece de rumbo, y que así "es imposible gobernar".

Pregunta. Usted dice que Carmena reina, pero no gobierna. ¿El retraso en la aprobación de los nuevos presupuestos es un ejemplo de ello?

Respuesta. Carmena no controla a sus concejales. Puede ser alcaldesa, pero no puede gobernar con nueve de sus 20 ediles en su contra. Así fue en la aprobación del plan económico y financiero [que pasó con los votos del PP] y en numerosas actuaciones urbanísticas. ¿Por qué ni siquiera ha sido capaz de presentar todavía un presupuesto? Es que no se puede entender con los suyos.

P. Si la alcaldesa logra desbloquear el acuerdo sobre la Operación Chamartín con Fomento y DCN, ¿el PP lo apoyaría?

R. Si este acuerdo se mantiene, una vez que conozcamos los detalles concretos, en principio, mostraremos nuestro apoyo. Desde luego la alcaldesa puede confiar más en el PP, como fuerza que garantiza la estabilidad, que en la mitad de sus concejales.

P. Ante la investigación policial sobre la cuenta falsa en Twitter del Consorcio regional de Transportes, ¿cree que el gerente de la EMT debe dimitir?

R. Carmena debe cesar al gerente de la EMT. Es una cuestión de imagen y honorabilidad. Una persona que está siendo investigada por suplantar la cuenta del Consorcio utilizando numerosas direcciones IP que acaban en 200 terminales móviles, y que incluso tienen una conexión con una embajada de una república islámica, no puede estar al frente de la EMT. Todo tiene un límite.

P. El Ayuntamiento cree que estos comentarios dañan a la imagen del Consistorio.

R. Lo que daña a la imagen de la EMT es que Álvaro Fernández Heredia está imputado por suplantar una cuenta de Twitter del Consorcio y, previsiblemente, lo va a estar por el tema de BiciMad. Ellos vinieron con la bandera de la regeneración ética y devolver el prestigio a las instituciones. Pero lo que están haciendo es atrincherarse en las instituciones. Esto es lo que de verdad afecta a la imagen del Ayuntamiento.

P. ¿Y cómo afecta a la credibilidad del PP la corrupción?

R. Lógicamente afectan y mucho. Ha habido numerosos casos y los que tengan que ser condenados, que lo sean. Hemos tenido un problema, pero en este momento la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, adopta el código ético más exigente que hay en cualquier partido.

P. ¿Cómo valora las declaraciones de Granados sobre Cifuentes y Esperanza Aguirre en la trama Púnica?

R. Es una estrategia de defensa procesal. Pero creo que hay que abrir un debate sobre si un imputado puede, sin ningún tipo de prueba, hacer afirmaciones que tienen un contenido difamatorio. Quiero demostrar mi apoyo a Cifuentes y a su trayectoria.

P. ¿También a Aguirre?

R. No voy a renegar de Aguirre. Sus gobiernos se verán reconocidos, aunque se han visto salpicados por corrupción. Aguirre será reconocida con el tiempo.

P. ¿Le gustaría que Carmena repitiera como candidata en mayo de 2019?

R. Sí. Porque se está construyendo una especie de beatificación laica como alcaldesa, que creo que es necesario que los madrileños desmitifiquen. Y la mejor forma es que acuda a las urnas y reciba el mensaje de que los electores no están de acuerdo con su forma de gobernar.

P. ¿Quiere batirla como candidato?

R. Me gustaría batirla como PP, sea quien sea el candidato. En 2019 los madrileños van a poder comparar lo que hizo el PP con lo que ha hecho Ahora Madrid.

P. ¿Teme un repunte electoral de Ciudadanos?

R. No. Nosotros tenemos una trayectoria de gestión exitosa y tenemos unas políticas que son muy claras, como mantener los impuestos más bajos, la educación concertada gratuita y hacer de la austeridad presupuestaria una bandera. Ciudadanos solo quiere gobernar, esta es la gran diferencia.

P. ¿Si salen los números, gobernaría con el partido de Albert Rivera?

R. El PP es partido ganador y los números van a salir. Estoy convencido de que se llegará a un acuerdo, porque no podemos devolver a la ciudad otros cuatro años así. En todo caso entiendo que el PP será la lista más votada y los otros partidos respetarán la lista más votada.

P. ¿Y si lo fuera Ciudadanos?

R. El Partido Popular será la lista más votada.