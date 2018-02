El sector de las motos pide más presencia en los planes de calidad del aire

La política de reducción de emisiones contaminantes de la Unión Europea afecta al sector de las motos tanto como al de los coches, y sin embargo, según la patronal Anesdor, su presencia en los debates y las medidas estatales y municipales para conseguir una mejor calidad del aire es inferior a la que tienen sus colegas del sector de las cuatro ruedas. El secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha reivindicado este miércoles en Barcelona que la moto es "una solución real" a los retos que están afrontando las ciudades, porque emiten menos gases contaminantes, pero ha pedido un esfuerzo de las administraciones para rejuvenecer un parque que tiene, de media, una edad de 15,6 años.

En los planes de la Generalitat (Plan de Calidad del Aire, Ley de Cambio Climático y decreto de Peajes de 2017) y del Ayuntamiento de Barcelona (Plan de la Calidad del Aire de 2015 y Protocolo de Episodios de contaminación de 2017) la moto está, de momento, exenta de las restricciones de tráfico. La patronal Anesdor celebra que así sea, pero avisa de que "sería un grave error en el futuro poner la moto en el mismo lugar que el coche: la moto emite mucho menos y está mucho menos tiempo emitiendo gases contaminantes", ha recordado Riaño.

Para demostrarlo, Anesdor ha calculado la cantidad de emisiones que se generarían en Barcelona si no circulasen motos: en ese caso, según la patronal, aumentaría un 182% las emisiones de NO 2 , un 145% las de partículas PM10 y un 162% las emisiones de CO 2 . Además, según Riaño, "si se sustituyera el 10% de vehículos motorizados por motos, disminuiría un 40% el tiempo de retención en la ciudad.

En la línea de reivindicar el papel de la moto como clave para la movilidad sostenible, el secretario general de Anesdor ha reclamado una reducción o exención del IVA para los vehículos eléctricos y que se incluya a este medio de transporte en los planes de incentivos para rejuvenecer el parque: la media de edad de las motos es de 15,6 años. Una moto de esta antigüedad contamina un 90% más que una recién matriculada.

Precisamente, la política europea contra emisiones contaminantes está detrás de la caída de matriculaciones de motos de 2017. En el balance de resultados del año, Anesdor ha detallado que, en España, se matricularon el año pasado 159.372 motocicletas y ciclomotores, una reducción del 6,9% respecto al año anterior. Solo contando las motocicletas, el grueso de las matriculaciones, la caída fue del 13,3%. "Esto se explica porque en 2016 hubo unas ventas excesivas, motivadas por la necesidad de liquidar el stock de motos Euro-3, ya que la normativa europea lo exigía", ha explicado Riaño.

En Cataluña, la comunidad líder en motos con una cuota de mercado del 25,7%, las ventas de motocicletas cayeron un 16,2% el año pasado, hasta 37.016 unidades, también debido a la entrada en vigor de la nueva normativa europea de emisiones Euro 4. En conjunto, las ventas de motocicletas y ciclomotores en Cataluña se situaron en 41.377 unidades, lo que supone un descenso del 13,2% respecto a 2016.