Animales a la fuga buscan público en la Gran Vía

Con febrero ha comenzado la temporada alta de animales en la Gran Vía. Los felinos de El Rey León, instalados con sus ritmos africanos en el Teatro Lope de Vega (acera de impares), tienen desde esta semana nuevos vecinos llegados de la selva al otro lado de la calle. Son las bestias del zoológico de Nueva York, perdidas en la espesura malgache, que cantan su peripecia en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía (número 66). Lo hacen al ritmo de las canciones de Madagascar, el musical basado en la película de animación de 2005 de la factoría Dreamworks que se estrena mañana, 8 de febrero.

El argumento de esta obra familiar, adaptada por el actor y guionista Kevin del Águila (que estará en el elenco de la versión de Frozen que se estrena en agosto en Broadway), es el mismo que el del filme: siete animales que han pasado en cautiverio toda su existencia acaban en la isla africana. Allí descubren que la vida salvaje, que habían idealizado, no es tan maravillosa. “Es una historia sobre la amistad”, apunta MatteoGastaldo, su director, responsable también de la versión italiana que ha podido verse hasta ahora en Milán. Toda la producción, incluida la escenografía y el vestuario, será la misma que en Italia. Menos el joven elenco, que ha sido seleccionado en España. Muchos de los intérpretes eran niños o adolescentes cuando se estrenó la cinta hace 12 años.

“Me enamoré de mi personaje cuando vi la película por primera vez”, reconoce el actor y cantante Adrián Salzedo, madrileño de 27 años que interpreta a Álex, el león, uno de los cuatro protagonistas. “Representarlo ahora me emociona”, añade. Junto a él están Aminata Saw, que interpreta a Gloria, la hipopótamo, Armando Valenzuela en el papel de la cebra Marty y Pablo Serna, que se mete en el pelaje de Melman, la jirafa, y John Varo, Álvaro de la Iglesia y Lucía Castro, que interpretan a los tres pingüinos.

La caracterización de los protagonistas pretende ser lo más fiel posible a la imagen digital y caricaturesca de la película. “Hemos tratado de que se parezcan a los personajes de animación, por eso jugamos con volúmenes y todo tipo de materiales; en el caso de la jirafa, el más complicado, apostamos por un casco muy alto y zancos”, añade Gastaldo. La escenografía también es principalmente virtual. Al igual que en El guardaespaldas, que puede verse en el Teatro Coliseum (Gran Vía, 78), los escenarios se recrean en una pantalla de led: desde el zoo o la estación de Nueva York, hasta un barco o los bosques de Madagascar y una roca transformable que recuerda al célebre risco desde el que Mufasa presenta en sociedad a Simba.

Ese no es el único elemento que resultará familiar al público. El ritmo machacón de Me gusta el mueve, mueve, la adaptación del tema de Reel to Real de 1994 que ya popularizó la película, estará presente. El resto de la música corre a cargo de George Noriega y de Joel Smeillan, dos productores que han trabajado con estrellas latinas como Gloria Estefan, Shakira o Alejandro Sanz y son también responsables de la música de Dora, la exploradora.

Ambos han dado forma a un puñado de pegadizas melodías que transitan por el hip-hop, los ritmos afrolatinos, el dance y el Broadway clásico. “La música es adictiva”, apunta Salzedo. Y parece que de verdad, porque varias de sus producciones siguen dando vueltas por el mundo, siete años después de su estreno en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Madagascar. Teatro de la Luz Philips (Gran Vía, 66). Del 8 de febrero al 13 de mayo. Desde 25 euros.