IU de San Fernando expulsa a una edil por no afiliarse a la nueva organización regional

IU de San Fernando de Henares ha expulsado de su grupo municipal a una de sus cuatro concejales, Cristina Parrilla, por no afiliarse a la nueva organización regional, IU Madrid. La coalición de izquierdas volvió a constituirse en abril de 2016 después de que, un año antes, la dirección nacional expulsará a la federación madrileña, denominada IU-CM, siglas con las que se presentaron unas semanas antes a las elecciones municipales. Parrilla, que mantendrá el acta de concejal, defiende que la nomenclatura IU-CM sigue vigente hasta que acabe la legislatura, por lo que su expulsión es “arbitraria, ilegal e inmoral”. En su misma situación se encontrarían aún casi un centenar de cargos públicos de IU en la Comunidad.

Parrilla sostiene que su expulsión es una argucia para desbloquear las cuentas del grupo municipal. “El motivo es que no se ha reafiliado a IU Madrid y que tampoco me reconocía como portavoz. Me extraña que diga eso de las cuentas porque ni siquiera venía a las reuniones”, afirma Sofía Díaz, portavoz del grupo municipal de IU. Parrilla explica que la dimisión del concejal Antonio Calderón en noviembre, sustituido por Rosa Cumplido, desequilibró las fuerzas en el grupo, con cuatro ediles, y que ahora los tres concejales restantes están a favor del cambio de siglas. E insiste: “El dinero del grupo está congelado desde el inicio de legislatura. El banco solicitaba la firma de los cuatro concejales y yo nunca firmé. Estaríamos hablando de unos 60.000 euros que, con mi baja, irían a IU Madrid”.

La portavoz de IU en San Fernando admite cambios al respecto: se han consignado en el banco dos firmas indistintas de los concejales para administrar la cuenta, pero niega que el grupo municipal no estuviese percibiendo la cantidad que le corresponde, que no ha detallado. En una nota de prensa, el grupo municipal de IU en San Fernando explica que se reunió el 26 de enero para tratar la expulsión de Parrilla, que no acudió al encuentro. Los tres concejales presentes, Félix Izquierdo, Rosa Cumplido y la propia Díaz, acordaron expulsarla “teniendo en cuenta la situación de desfederación de IU-CM”, a la que pertenecía la edil. El comunicado también afirma que la decisión está motivada “por el comportamiento y actitud” de Parrilla, “que consideramos desleal durante el transcurso de este mandato”.

La nota señala además que IU de San Fernando no puede “admitir el comportamiento” de Parrilla “por su apoyo a los responsables de la gestión de la sociedad Plaza de España SL”. La edil expulsada asegura estar sorprendida con esa acusación, ya que cuando se aprobó la venta de la plaza pública a un fondo de inversión ella aún no era concejal. Consiguió su acta en 2015 y ahora, admite, no lo abandonará. Lo que no confirma es que vaya a pasar al grupo de concejales no adscritos, ya que “es una cuestión que debe dirimir la secretaría municipal”.

Y subraya: “Este litigio viene de largo. En el pleno de organización, en junio de 2015, ya presenté una reclamación porque mi grupo me impedía formar parte de las comisiones. El expediente no se ha resuelto aún”. Si finalmente pasa al grupo de los no adscritos, Parrilla se encontrá en él con Jesús Sánchez, que abandonó el PP en julio de 2016, y el grupo municipal de IU en San Fernando se quedaría con tres ediles.