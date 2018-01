Dimite la portavoz del PP en San Fernando por “motivos personales”

La portavoz del PP en San Fernando de Henares, Mayra Pérez, dejará su acta como concejal en el pleno de este jueves. Lo hace, asegura, por “motivos personales”. Miembros de la formación afirman que tras su decisión se encontrarían las injerencias de Eusebio González, presidente del PP local. González fue candidato del PP en las últimas municipales y según estas fuentes querría repetir en 2019 por quinta vez consecutiva, algo que él niega. Con la baja de Pérez son ya tres los ediles del PP que han renunciado a su acta, la mitad de los representantes que obtuvo el PP en las elecciones de 2015.

El primero de los concejales que dejó al acta fue González, que dimitió de su cargo en septiembre de 2015, meses después de que hubiese sido nombrado director de Área Social de la Agencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid. En febrero de 2016, otro edil, Jesús Sánchez, abandonó el PP, pero no dejó el grupo municipal hasta julio, cuando pasó a ser concejal no adscrito. El PP se quedó con cinco ediles entonces. Entre los motivos que alegó para marcharse estaban “las desavenencias con el presidente local”, cargo que ostentaba González. “Dimitió parte de la Ejecutiva porque González había prometido que, al irse a Madrid, dejaría todas sus responsabilidades municipales”, admite un antiguo afiliado del PP. “Nunca sucedió y ahora quiere ser candidato a la alcaldía en 2019”.

Un miembro del PP de San Fernando sostiene que no se cree que Mayra Pérez dimita por motivos personales de “una forma tan repentina”. Y explica: “El viernes pasado registró una moción sobre transparencia que iba a defender ella misma en el pleno de este jueves. Luego se reunió con González y el lunes, curiosamente, presentó su dimisión irrevocable”. Pérez niega que existan problemas con González y recuerda que ella formaba parte de la candidatura con la que, en octubre, revalidó la presidencia del PP en la localidad por unanimidad. “Ser concejal es una responsabilidad. Si no se cumple, es mejor apartarse”, señala la aún portavoz. González confirma que tras su renuncia “no hay nada raro”. “Hemos mantenido una buena sintonía durante los seis años que hemos trabajado juntos”, admite.

Reunión de grupo pospuesta

“El grupo municipal está en contra de que González vuelva a presentarse y de que intente controlarlo. De hecho, solo uno de los cinco concejales acudió a la reunión de grupo que se hace los martes previos a los plenos porque confirmó su presencia”, revela un afiliado del PP. “La reunión no se pudo realizar porque algunos concejales no podían acudir. Se ha pospuesto para este jueves antes del pleno”, esgrime Jesús Silvestre, uno de los ediles del PP que no se presentó a la cita. González explica que, como presidente del PP, suele acudir a algunas de las reuniones del grupo: “Es una información manipulada”. Sobre la posibilidad de ser candidato a la alcaldía subraya que “aún no hay nada planteado”.

González ha sido candidato del PP en San Fernando en cuatro ocasiones, desde 2003 hasta 2015. En los últimos comicios consiguió que su partido fuese la fuerza más votada, obteniendo seis de los 21 concejales que forman la corporación. Sin embargo, no pudo alcanzar el poder por el apoyo del PSOE (con cinco ediles) y de IU (con cuatro) a la candidata de San Fernando de Henares Sí Puede (SFHSP), Catalina Rodríguez, a la postre alcaldesa. SFHSP, marca blanca de Podemos, obtuvo cinco votos y fue la segunda fuerza