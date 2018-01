El PSOE no devolverá los papeles recibidos en la comisión de corrupción

La portavoz del PSOE en la comisión de corrupción política, Encarnación Moya, no está dispuesta a devolver la documentación que ya les había enviado el Gobierno regional sobre el Canal de Isabel II. Tampoco renuncian al resto de la documentación solicitada, y anuncia que la mesa de la comisión (su órgano de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea remitido. La socialista responde así al portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que ha asegurado esta mañana que dirigirá un documento a la Asamblea de Madrid para retirar los documentos originales que habían remitido a los diputados, para que "no hagan uso" de ellos.

La polémica se ha producido debido al auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, conocido ayer, que determina que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" por estar en fase de instrucción.

"Nosotros hemos recibido esos papeles de forma totalmente legal, porque previamente lo había autorizado un juez, así que no sé que tiene que decir Garrido al respecto", ha declarado a EL PAÍS Moya. La parlamentaria se refiere a que la documentación les llegó, tras meses pidiéndola, tras una resolución judicial del juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del Juzgado de Instrucción 6, dictada en agosto de 2017. Esta providencia daba vía libre a la entrega de los papeles sobre el Canal de Isabel II a la comisión. Sin embargo, Cifuentes no los entregó en agosto porque, según el Gobierno regional, la providencia se había traspapelado. La oposición la acusó entonces de mentir.

Moya ha manifestado, además, que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos. "Nadie nos ha comunicado oficialmente a esta Asamblea la existencia del auto y el juez no ha dado ninguna instrucción a la comisión", ha añadido. Por otra parte, "Garrido no es juez, por lo tanto, que no se columpie con sus declaraciones". Moya ha anunciado que la mesa de la comisión (el órgano de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea remitida el resto de los papeles.

Los diputados realizaron unas 76 peticiones de información al Ejecutivo de Cifuentes, de las que les habían remitido 40. "Todo mezclado, cada documento en un un formato diferente, como un puzle", explica Moya.