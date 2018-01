Cifuentes comparecerá en la comisión de la corrupción de la Asamblea

El PP no ha conseguido parar la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid el próximo 2 de febrero para declarar sobre el caso Lezo, en su época de vocal en el consejo de administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014. Así lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces de la comisión después de estudiar el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que encargó el PP al respecto al no estar de acuerdo con la petición de comparecencia de su líder.

"Han pasado olímpicamente de las recomendaciones del informe jurídico", ha manifestado a la salida de la reunión el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano. "Prima más tratar de dañar a Cristina Cifuentes que respetar el reglamento", ha añadido. En el caso de Podemos "es algo lógico" pero el PP esperaba que "PSOE y Ciudadanos fueran consecuentes".

En cuanto a qué preguntas, tendrá que responder la presidenta, el informe de los letrados (que no es vinculante) considera que solo se la podrá interrogar sobre el "objeto de la comisión". "No sería asumible de ninguna manera" que se introdujeran otras cuestiones, puntualizan. Por lo tanto, el informe excluye las preguntas sobre la razón que llevó al Gobierno regional a retrasar durante meses el envío de la documentación solicitada par la comisión sobre el Canal de Isabel II. El Ejecutivo aseguró que la respuesta del juez, que les permitía ofrecer esa información a los diputados, se les traspapeló. Tampoco se podría volver al "subtema Canal-Latinoamérica Emissao". Para ello, sería necesario una "especial motivación que justificara la excepcionalidad", concreta el informe.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado a la salida de la reunión que su grupo entiende "las recomendaciones del letrado" y que no ve en ellas "ningún problema para continuar con la comparecencia". En cuanto a las limitaciones en las preguntas que se le hagan a la presidenta, Zafra ha manifestado que "hablará de su participación en el caso Lezo en el momento en que ella era vocal del consejo de administración del Canal". Ha asegurado, que van a ser "justos, ecuánimes y serios", porque Ciudadanos "no monta espectáculos". El PP ha acusado a los grupos de la oposición de convertir las sesiones de la comisión en un espectáculo de "linchamiento" al PP, por ese motivo anunciaron que la abandonaban. En su opinión, la vía para que se hable de las actas del Canal se debe abrir en la Mesa de Asamblea. "Es ahí donde se debe decidir cómo se formula la petición, no en la comisión anticorrupción", ha puntualizado.

Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión, ha explicado que su grupo ha votado a favor, porque nunca se van a oponer a la petición de un grupo para que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. Aún así, tiene claro que la declaración de Cifuentes no va a aclarar nada sobre la razón por la que se ha estado reteniendo información sobre el caso Lezo, que es lo que "realmente nos interesa conocer". Ese ocultamiento ha afectado "directamente a los trabajos de la comisión", ha señalado Moya.

A Miguel Óngil le resulta "sorprendente" escuchar a la presidenta de la comisión, del grupo Ciudadanos, explicar que "tendrá que intervenir para cortar preguntas sobre las actas", y a la vez al portavoz del mismo grupo insinuar que "vamos a poder hacerlo". Óngil les pide que dejen de "marear a la gente", porque estos vaivenes solo benefician a la señora Cifuentes.