El sindicato de enfermería exige retirar disfraces sexistas sobre el colectivo

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado la estética sexista de algunos disfraces de enfermera que se han puesto a la venta aprovechando la proximidad del Carnaval. En concreto, la organización sindical ha señalado a los supermercados Alcampo, filial de Grupo Auchan, por poner a la venta en un catálogo de carnavales un tipo de atuendos que, aseguran, "atentan contra la dignidad de las profesionales sanitarias".

Las enfermeras no visten trajes ajustados ni escotes imposibles ni faldillas muy cortas. Sin embargo, denuncian desde el sindicato, "se sigue perpetuando desde hace años esta imagen sexista de las enfermeras". No es, de hecho, la primera polémica sobre el caso: el año pasado también saltaron las alarmas por disfraces infantiles que hipersexualizaban a las niñas. Pero, pese a las denuncias de otros años, alerta Satse, las empresas y centros comerciales han vuelto a caer en los estereotipos sexistas para reproducir la vestimenta de una enfermera.

En este caso, la página web de la compañía citada por Satse pone a la venta un disfraz de "enfermera sangrienta" que consta de un vestido ajustado y corto, un gorro y un parche, todos ellos blancos y salpicados con manchas rojas para simular la sangre. Pero no es, ni mucho menos, la única empresa que comercializa este tipo de disfraces. "Vas a cualquier tienda y ves cómo se sexualiza a la profesión. No queremos ser la Santa Inquisición pero estamos hartos de que este tipo de visión se centralice en la parte femenina de nuestra profesión. El disfraz de un médico, por ejemplo, no es así", lamenta Raúl Ceresuela, delegado de Satse en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

El sindicato se ha puesto en contacto con la compañía para "trasladarles el rechazo y malestar profundo del colectivo ante estas prácticas comerciales" y ha pedido que retiren este disfraz de la venta. Satse ha alertado de que estos estereotipos sexistas, lejos de reducirse, "han repuntado a lo largo de los últimos meses". "Queremos que no ahonde en la visión de la enfermera como un objeto sexual. Queremos respeto", exige Ceresuela.

"Se ha propuesto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la creación de un Observatorio de la Mujer en el ámbito sanitario que trabaje para acabar con la utilización de estereotipos sexistas y denigrantes, que deterioran gravemente la imagen y el reconocimiento social de las enfermeras", ha indicado el sindicato a través de un comunicado.