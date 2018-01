Barcelona lleva a los tribunales los abusos a gays en el franquismo

El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que ultima una querella contra los responsables de abusos contra homosexuales perpetrados en los últimos años del franquismo. El teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, hizo el anuncio durante el segundo encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista que se celebró en la antigua prisión Modelo.

El teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía se reservó los detalles de la querella, pero aprovechó la ocasión para denunciar al líder municipal del PP, Alberto Fernández Díaz. El presidente del PP en el Consistorio pidió el domingo a Ada Colau —justo cuando la alcaldesa participaba en un acto simbólico de recuperación de la cárcel por parte de la ciudad— superar el “revanchismo guerracivilista” y no reabrir heridas. Asens tildó de “inmoralidad” que un cargo público realizara estas afirmaciones. “Tanto él como los herederos políticos del franquismo parece que querrían que las víctimas fueran mudas, invisibles y que no hablaran”, denunció Asens. El concejal alegó que “las víctimas lo siguen siendo hasta que no se les haga justicia”.

Asens subrayó que, a diferencia de Europa, el fascismo en España no fue derrotado “militarmente”, algo que llevó a que el poder político y el judicial se construyeran sobre esa ideología, lo que para él explica que actualmente los magistrados tengan “polvo franquista bajo sus togas”.

Asens, acompañado por representantes de otras ciudades de la red contra la impunidad franquista, tildó de “vergonzoso” que el Estado central no se haya pronunciado contra el régimen.