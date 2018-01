Sabanés pide “disculpas” pero confirma al gerente de la EMT tras el caso de los tuits falsos

La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha reconocido haber sido informada de la investigación sobre la cuenta falsa en Twitter del Consorcio Regional del Transporte desde el momento de la notificación al gerente Álvaro Fernández Heredia. La Policía, tras una denuncia del Consorcio, investigó los autores y promotores de una cuenta falsa con el logo y el nombre del Consorcio y señaló al actual gerente de la EMT. Heredia sostiene que no fue él quien creó la cuenta, y este jueves Sabanés volvió a mostrar su apoyo al gerente aunque pidió "disculpas si alguien se ha podido molestar".

"Avalo la actuación del gerente", ha afirmado la delegada de Medio Ambiente, quien ha defendido al gerente de la EMT y ha sostenido que la investigación policial en la que está implicado "no tiene un efecto en la gestión de la EMT ni en el propio Consorcio". La denuncia fue incoada en mayo del año pasado, pero según el gobierno de Manuela Carmenano hubo notificaciones hasta el pasado mes de noviembre. "Y hasta diciembre no se conoce el motivo", alegan. En estos dos meses, el gobierno municipal y el propio gerente no comentaron los hechos en el consejo de administración de la EMT, en el que, además del Consorcio, están los concejales de otras formaciones políticas. La delegada ha admitido este jueves haber conocido la denuncia desde la notificación.

Sabanés también ha descartado proceder al cese de Heredia. Según la concejal, el gerente de la EMT es un "excelente profesional" que "hace una excelente gestión de la EMT", y ha añadido que "los temas que hay que aclarar" se debatirán en el consejo de administración de la entidad.

El Partido Popular, liderado por José Luis Martínez-Almeida exigió el "cese inmediato" del gerente nada más conocerse el pasado martes su implicación en la investigación policial. Ciudadanos y el PSOE, en cambio, pese a manifestar su "sorpresa" por la cuestión, prefirieron tener más elementos para decidir si pedir o no el alejamiento de la entidad publica de su actual director.

La Consejería de Transportes presentó una denuncia tras detectar que una cuenta de Twitter no oficial del Consorcio —que ya ha sido cerrada— estaba utilizando la imagen y el logo oficial sin permiso, y que desde ahí se contestaba de manera errónea a los usuarios. Presentó una denuncia sin saber quién estaba detrás de la cuenta falsa. La Policía investigó el caso y lo remitió a la Fiscalía, que a su vez trasladó el asunto de oficio al juzgado.

Heredia pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid el sobreseimiento de la causa porque entiende que no hay delito penal. El pasado viernes, 12 de enero, el juez pidió a la Fiscalía que se pronuncie sobre el archivo solicitado por Heredia y, en el caso de que lo rechace, que indique los posibles delitos que se hayan podido cometer.