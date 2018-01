La EMT ocultó a su consejo que el gerente estaba siendo investigado

El gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, nombrado por el ejecutivo de Manuela Carmena, ocultó que estaba siendo investigado por la fiscalía por un delito contra la propiedad intelectual. Según la investigación policial, Heredia tenía acceso a una cuenta no oficial del Consorcio Regional de Transportes en Twitter, desde la que contestaba a los usuarios como si fuese el organismo público. Tras ser citado a declarar, pidió el sobreseimiento de la causa por lo que no declaró. La denuncia fue incoada en mayo y desde entonces el gerente no mencionó en ningún consejo de la EMT lo que ocurría.

El consejo de administración de la EMT, que se reunió en julio y diciembre del año pasado, nunca abordó el tema de la investigación sobre Heredia, que puede desembocar en una condena de hasta cuatro años de cárcel. Durante esos encuentros oficiales, ni el gerente ni la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, comentaron en ningún momento el asunto. Este martes, los concejales de la oposición (PSOE, Ciudadanos y PP) presentes en estas reuniones confirmaron "no saber absolutamente nada" sobre el caso destapado el lunes por EL PAÍS.

Este periódico intentó contactar con Heredia a lo largo del lunes y el martes, sin resultado. Una portavoz de la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, declaró este martes a EL PAÍS que "no se está investigando un delito de usurpación, porque el Consorcio no tiene cuenta y por tanto no se puede suplantar". La misma portavoz sostuvo que el delito contra la propiedad intelectual solo se aplica en caso de beneficio económico. Sin embargo, no aclaró por qué el gerente no comunicó al consejo de la EMT que estaba siendo investigado. Los portavoces de la alcaldesa, Manuela Carmena, por su parte, no negaron que la regidora estuviera al corriente de la investigación.

Asunto en las manos de la fiscalía El Juzgado número 13 de Madrid dio traslado el pasado viernes a la fiscalía de la petición de archivo de la denuncia por parte del gerente de la EMT, que aún no ha declarado como imputado. De esta manera, el juez pide a la fiscalía que se pronuncie sobre un posible delito contra la propiedad intelectual. Paralelamente, dio traslado de la situación al Consorcio Regional de Transportes por si quisiera personarse en la causa. La fiscalía puede ahora acusar al gerente de la EMT por un delito de lesión de la privacidad, tipificado en el artículo 197 del Código Penal.

Heredia habló, eso sí, con la agencia Europa Press, a la que ofreció su versión de los hechos. Negó tener responsabilidades en la creación de la cuenta, aunque dio a entender que la usó. Sostuvo que un colectivo (del que no ofreció el nombre) dio de alta la cuenta falsa del Consorcio para denunciar que el organismo no contaba con un perfil oficial. Añadió que pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid el sobreseimiento de la causa porque entiende que no hay delito penal.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, sin embargo, consideró que ya es tiempo de exigir responsabilidades políticas. Habló de "gobierno fake" de Ahora Madrid, que "trolea" la cuenta en Twitter del Consorcio de Transportes, y pidió la dimisión inmediata del gerente: "Es inconcebible que este señor no esté cesado, habría que haberlo hecho ipso facto desde su investigación [antigua figura de la imputación], y nosotros exigimos a Manuela Carmena que lo destituya inmediatamente si no presenta su dimisión, que no la va a presentar", dijo el edil.

Por su parte, el socialista Nacho Benito se mostró "muy sorprendido" por la noticia. "No valoramos el proceso judicial, pero nos sorprende que el gerente de la EMT no tenga cuestiones más importantes a las que dedicar su tiempo que lanzar mensajes falsos en las redes sociales", sostuvo el edil. El PSOE, liderado en el Ayuntamiento por Purificación Causapié, está estudiando el asunto y de momento descarta pedir la dimisión de Heredia. Pero alerta sobre el daño a la imagen de la institución y sobre la posibilidad de que se abra un "nuevo conflicto" entre Administraciones, puesto que el Consorcio depende de la Comunidad de Madrid.

El concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo reprochó a Heredia su actuación. Habló de "hechos graves" y declaró: "Tenemos que esperar a lo que diga el juez, pero nos preocupa la mala imagen que está dando el gerente". El edil señaló la "responsabilidad" de Sabanés, quien nombró a Heredia para la dirección de la empresa municipal, que gestiona 1.900 autobuses. "Como gerente de la EMT, no debería estar implicado en estos asuntos", apostilló el concejal de la formación de Begoña Villacís.

La Consejería de Transportes presentó una denuncia tras detectar que una cuenta de Twitter no oficial del Consorcio —que ya ha sido cerrada— estaba utilizando la imagen y el logo oficial sin permiso, y que desde ahí se contestaba de manera errónea a los usuarios. Presentó una denuncia sin saber quién estaba detrás de la cuenta falsa. La Policía investigó el caso y lo remitió a la fiscalía, que a su vez trasladó el asunto de oficio al juzgado. El pasado viernes, 12 de enero, el juez pidió a la fiscalía que se pronuncie sobre el archivo solicitado por Heredia y, en el caso de que lo rechace, que indique los posibles delitos que se hayan podido cometer.