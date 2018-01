El PP pide la dimisión del gerente de la EMT tras su imputación por los tuits falsos

El grupo municipal del PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que exige al gobierno de Manuela Carmena la dimisión del actual gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, tras su imputación por falsear una cuenta no oficial del Consorcio Regional del Transportes. Según adelanta este martes EL PAÍS, el gerente, nombrado por el gobierno de Ahora Madrid, está siendo investigado por un posible delito contra la propiedad intelectual. Desde esa cuenta, el gerente contestaba supuestamente a los usuarios con mensajes falsos sobre los servicios gestionados por la Comunidad. El gerente niega haber creado la cuenta falsa y pide el sobreseimiento de la causa, pero también PSOE y Ciudadanos critican su actuación.

El portavoz del PP ha hablado este martes de "gobierno fake" de Ahora Madrid, que "trolea" la cuenta en Twitter del Consorcio Regional de Transportes". "Es intolerable que el gerente continúe en su puesto después de que esté imputado por trolear la cuenta en Twitter del Consorcio", ha afirmado Martínez-Almeida tras visitar una parcela vacía donde el Ayuntamiento tenía previsto construir una biblioteca municipal. "Es inconcebible que este señor no esté cesado, habría que haberlo hecho ipso facto desde su imputación y nosotros exigimos a la alcaldesa, Manuela Carmena, que le cese inmediatamente si no presenta su dimisión, que no la va a presentar", ha remachado el edil.

El socialista Nacho Benito se ha mostrado "muy sorprendido" por la noticia. "No valoramos el proceso judicial, pero sí nos sorprende y nos plantemos si el gerente de la EMT no tiene cuestionas más importantes en las que dedicar su tiempo" ha afirmado el edil. Los socialistas temen que se abra un nuevo conflicto entre administraciones, pero de momento el PSOE descarta pedir la dimisión de Fernández Heredia.

El concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo, por su parte también critica los supuestos tuits falsos del gerente de la EMT, que califica de "muy graves". "Tenemos que esperar lo que diga el juez, pero sí nos preocupa la mala imagen que está dando el gerente", ha alertado el edil, quien ha considerado "responsable" del asunto a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, quien colocó a Heredia al frente de la EMT. "Como gerente de la EMT no debería estar implicado en todos esos asuntos", ha apostillado Brabezo.

La cuenta falsa del Consorcio regional del Transporte de Madrid.

Este martes, y tras las reiteradas peticiones de este diario a las que nadie del gobierno de Carmena ha querido contestar, Heredia ha explicado a la agencia Europa Press que él no creó ninguna cuenta. Y que esta habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que el Consorcio no contaba con un perfil en las redes sociales. Además, pidió al juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid el sobreseimiento de la causa porque entiende que no hay delito penal.

La Consejería de Transportes presentó una denuncia tras detectar que una cuenta de Twitter no oficial estaba utilizando la imagen y el logo del Consorcio sin permiso, y que desde ahí se contestaba de manera errónea a los usuarios. Presentó entonces una denuncia sin saber quién estaba detrás de la cuenta falsa. La Policía investigó y lo remitió a la Fiscalía, que a su vez trasladó el asunto de oficio al juzgado.