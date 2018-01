Ciudadanos acusa a los comunes de darles un “portazo” y de alinearse con los independentistas

Ciudadanos ha acusado esta tarde a Catalunya en Comú-Podem de haber “dado un portazo” a que pueda presidir el Parlament y a que Inés Arrimadas opte a la presidencia de la Generalitat. Carlos Carrizosa, portavoz del grupo, y Elisenda Alamany, número dos de los comunes, se han reunido esta tarde y la cita no ha deparado sorpresas. Xavier Domènech, líder de los comunes, insistió en la campaña electoral su rechazo frontal a investir a Arrimadas. “Queríamos que la Mesa reflejara el resultado del 21-D y a un presidente del Parlament que respetara las leyes”, ha dicho Carrizosa que ha tildado a Alamany de “independentista declarada” y de dar continuidad a una Mesa “ideológica” . “Podemos ha demostrado una vez más que hay que buscarlo al lado del independentismo”, ha subrayado.

Tras ganar las elecciones del 21 de diciembre tanto en número de escaños (36) como en número de votos, Ciudadanos ha intentado de entrada que el diputado y vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra pudiera suceder a Carme Forcadell y que Arrimadas lo hiciera con Puigdemont. Pero para ello necesitaba una doble carambola: el voto de los comunes y que seis de los ocho diputados encausados no acudan al Parlament. "Nuestro triunfo ha sido incontestable pero la ley electoral ha premiado a los partidos independentistas. Y ha habido un hundimiento del PSC y PP. La cerrazón y el portazo de Podemos cierra la investidura de Arrimadas".

Los comunes quieren que Joan Josep Nuet repita como miembro de la Mesa del Parlament

Alamany, que ha mantenido hoy también reuniones con Esquerra y Junts per Catalunya, ha invitado a Ciudadanos a dejar de hacer el “teatrillo” al alegar que la mayoría alternativa que alienta “no existe”. Los independentistas suman 70 escaños; el bloque que ha apoyado el artículo 155 -Ciudadanos, PSC y PP- 57 diputados y los comunes, ocho. "Ya se lo hemos comunicado”, ha dicho en alusión a su rechazo a apoyar la investidura de Arrimadas y votar a su candidato en la Mesa. “Juegan a configurar una mayoría, si fuera posible, por la vía represora y aprovechándose de que hay personas en la cárcel. Alguien que está de acuerdo en la suspensión del auto gobierno difícilmente puede erigirse en candidato para proteger nuestras instituciones”.

Los comunes quieren que Joan Josep Nuet repita como miembro de la Mesa. “Somos la garantía de la pluralidad y de que esta no sea una legislatura de parte. Queremos que sea estable y no exprés", ha dicho descartando dar apoyo a cualquier hoja de ruta independentista. "Nuestro primer objetivo es recuperar las instituciones del autogobierno y avanzar a nivel nacional pero también socialmente. No venimos a mercadear y no es a cambio de nada”, ha dicho la diputada en alusión a que Nuet pueda volver a estar en la Mesa. Carrizosa no lo ha visto así y ha advertido que el diputado será solo una "muleta" de Oriol Junqueras y confirmará que En Comú no quiere que "cambie nada".