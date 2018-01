La Cabalgata de Vallecas contará con una carroza por la “normalización” de los derechos LGTBI

La Cabalgata de Reyes de este año del distrito de Puente de Vallecas contará con una carroza por la igualdad a todos los niveles, desde la "normalización" de los derechos LGTBI y la "diversidad" de este colectivo hasta la paridad entre hombres y mujeres. El concejal de Ahora Madrid y presidente del distrito, Paco Pérez, ha señalado este martes que el desfile, que comenzará a las 18.00 de la tarde del próximo viernes, es el que "más ilusión" genera a los niños de la zona y que se trata de una actividad arraigada. "La organización tiene especial cuidado con las tradiciones y con los sentimientos infantiles", ha insistido Pérez. La carroza por la paridad se ha creado a iniciativa de la Mesa por la Igualdad de Madrid, una plataforma que reúne a colectivos y asociaciones en defensa de la equidad.

"La participación de esta carroza hay que entenderla como la normalización de la diversidad de nuestra sociedad. Es una carroza más de las 16 —organizadas por 23 colectivos del distrito— que van a desfilar este año. Como todos los colectivos, sabemos el carácter infantil y lo que se representa: hemos dado las indicaciones pertinentes para que la decoración y el vestuario sea respetuoso con la cabalgata que se celebra. Tengo que desmentir la participación de una carroza draq queen", ha señalado el concejal en referencia a una información publicada este martes en el diario El Mundo.

El colectivo Orgullo Vallekano, que lleva trabajando varios años en el barrio por la normalización, organiza esta carroza —que no es la principal y forma parte del séquito que acompaña a la de los Reyes Magos— en defensa de la diversidad. También ha realizado un cartel propio, para anunciar su participación en el evento, en el que aparecen tres mujeres: la cantante y drag queen La Prohibida; la actriz, compositora y cantante Roma Calderón y la cantante de hip hop y bailarina Dnoé Lamiss, junto a la frase "tod@s somos las reinas de nuestras vidas". Las tres participarán en esta carroza —su vestimenta todavía no ha trascendido y es una "sorpresa" que se desvelará el 5 de enero—, que estará llena de niños disfrazados de animales, según ha podido saber este diario. El concejal Paco Pérez ha insistido que todos los años reciben a los tres Reyes acompañados de un séquito cada vez mas nutrido y que uno de los tres personajes es interpretado desde 2015 por una mujer "sin que haya generado polémica en el distrito". "Todas las personas son bienvenidas en su diversidad", ha añadido.

"Estamos dentro del cortejo de los Reyes Magos en Vallecas, pero nuestra carroza no es la principal", cuenta a EL PAÍS Dnoé Lamiss. "¿Por qué un señor blanco se puede pintar de negro haciendo de Baltasar y yo que soy negra no puedo hacer de Baltasar, de otro rey mago o de paje?", se pregunta Dnoé, que también dirige la escuela de danza Dnoé VKA Estudio. Ella va a bailar con algunos de sus alumnos "disfrazados de animalitos": "Va a ser una carroza gigantesca con madres, padres, niños y súperdiversa". Cuando habla de diversidad se refiere no solo a sexual, sino también cognitiva o de movilidad. "Damos acceso a gente diferente, con los que normalmente no se cuenta en las cabalgatas ni desfiles de ningún lado. Estamos abiertas a todos y a todas", continúa Dnoé.

Sin embargo, la participación de esta carroza ya ha levantado ampollas: el portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "sigue en la línea que inició hace dos años y medio de desnaturalizar las Navidades". "Desde el PP apoyamos y respetamos la celebración del Orgullo Gay y de los carnavales y las Navidades, pero cada una de estas celebraciones con sus características propias que conviene no mezclar ni desnaturalizar", se ha quejado Martínez-Almeida, que ha exigido a Carmena que "no confunda a los niños" y deje que disfruten de su noche más especial de todo el año.

Desde el PSOE no han querido entrar en el tema, pero el concejal socialista José Manuel Dávila sí ha dicho que es "una polémica sacada de contexto". "Mientras se respete el espíritu navideño, es una muestra de normalidad", ha añadido el edil. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha opinado que "tenemos muchísimas oportunidades de demostrar lo diversos que somos los madrileños, pero los adultos complicamos las cosas. La fiesta de los Reyes es de los niños y lo que esperan ver son Reyes Magos".

"Los Reyes Magos no son de nadie, son de todo el mundo que los celebre. También es nuestra fiesta y la celebramos como queremos sin negar a nadie. Esta será una cabalgata histórica contra la homofobia, la transfobia y el machismo", han publicado en redes sociales desde el centro social Villana de Vallecas. Ganemos Madrid, que forma parte del gobierno de Ahora Madrid, ha compartido también el cartel en sus redes.