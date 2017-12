Las perlas de campaña: desde el “saludo a la gente que me está mirando” hasta el ‘Icetatón’

La campaña autonómica catalana no se ha caracterizado por ser de las más activas de las últimas convocatorias, pese a que la participación es un elemento clave para el resultado. Sin embargo, cabezas de lista y candidatos a ocupar un escaño en Parlamento han tenido salidas de tono, declaraciones y propuestas que les retratan.



Carles Puigdemont

El candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, cargó las tintas contra Miquel Iceta a través de videoconferencia en un mitin en Girona al preguntarse dónde estaba el 1 de octubre. “¿Dónde estaba? Estaba escondido o comía paellas mientras zurraban a sus conciudadanos”.

Jordi Turull

El número cuatro por Barcelona, Jordi Turull, ironizó sobre las actividades con las que mataban las horas en la prisión de Estremera. “Rull era el rey del pin pon”, dijo. “Nos pasamos el día viendo La que se avecina y Rex, el perro policía”, agregó. Turull acusó a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de “invitar” a las empresas a irse. Y dijo con rotundidad: “Los autónomos y las pymes no se han marchado y las multinacionales tampoco”. Pero este martes el Boletín Oficial del Registro Mercantil publica una nueva tanda de empresas que han trasladado su sede social, entre ellas pymes y varias filiales de multinacionales, como Italpack, Boll & Kirch Filterbau o Steiner Tools.

Marta Rovira

La número dos de ERC, Marta Rovira, saludó a la ciudad de Tàrrega de una forma peculiar. “Bona nit, Targa! Ho he dit bé, eh? Sí? Jo sóc de Vic i a Vic diem Tàa-rre-gaa, amb totes les lletres, però ja m’han dit que ho digués ben dit. Doncs, bona nit, Targa!”. (Buenas noches, Targa! Lo he dicho bien, eh? Si? Jo soy de Vic y en Vic decimos Tàa-rre-gaa, con todas las letras, pero me han dicho que lo diga bien. Pues, buenas noches, Targa!)

Miquel Iceta

El candidato que se ríe hasta de su sombra no ha bailado esta campaña en los mítines electorales. "No me dejan", ha repetido, aunque sí se soltó en El Intermedio con Thais Villas. En candidato socialista es amante de las banderas con animales. En la recta final de campaña ha presentado un supuesto medicamento para "ayudar a recuperar la economía y el estado de ánimo de los catalanes". Se trata del Icetatón, que le ha permitido hacer el enésimo pareado en campaña: "Seis para el follón y uno para la solución".

Xavier Domènech

El candidato de Catalunya en Comú afirmó el domingo, en un mitin en el Teatro Municipal de Blanes, ante 400 personas que las repúblicas no llegan con “pactos de palacio”. “Las repúblicas llegan con elecciones municipales que pueden volver a cambiarlo todo de nuevo”, dijo para sorpresa del auditorio al hablar en presente. Domènech se estaba refiriendo, aclarado después desde el partido, no a las próximas municipales de 2019 sino a las de 1931 que comportaron la llegada de la República y la caída de la Monarquía.

Xavier García Albiol

El candidato del Partido Popular inició el arranque de campaña afirmando “A por ellos”, frase que se suele utilizar en eventos deportivos y que algunos ciudadanos dirigieron a los policías desplazados a Cataluña. “Nos jugamos el futuro de la estabilidad. No lo van a lograr. Tenemos las ideas más claras, el mejor equipo, porque somos los que defendemos mejor que nadie una gran Cataluña dentro de una gran nación que es España. Por tanto, mucha fuerza y a por ellos”. Albiol aclaró que todo fue un mal entendido y que no se refería a los independentistas sino a los votos. Durante el primer debate electoral, en TVE, el moderador invitó a García Abiol a utilizar si quería tres segundos de tiempo que le quedaban para igualar el tiempo del resto de candidatos. Miró a la cámara y dijo: “Saludo a la gente que me está mirando”. Otros cabezas de lista, en esa misma situación, gastaron los tres segundos en pedir el voto para su candidatura.

Mireia Vehí

La CUP dio a entender hace unos días que no aceptaría los resultados de las urnas. Su portavoz, Mireia Vehí, dijo que si tras el 21-D no hay una mayoría independentista en el Parlament, los anticapitalistas “hackearán” la Cámara catalana. Preguntado por estas palabras, el cabeza de lista de los anticapitalistas, Carles Riera, respondió a EL PAÍS que la CUP puede ejercer la oposición de manera “muy creativa”, tanto dentro, como fuera del Parlament. Este escenario también se produciría en caso de formarse un Gobierno rupturista que renunciase a la vía unilateral.

Inés Arrimadas

El segundo debate televisado entre los candidatos dejó un duro intercambio de reproches entre la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y los representantes de los partidos independentistas. La pugna dialéctica se endureció cuando la dirigente de la oposición achacó a los secesionistas vivir en un "Matrix". Entonces, Carles Mundó (ERC) reaccionó rápidamente con una frase contundente. "Ni Matrix ni puñetas", le contestó el exconsellers. Además, Ciudadanos también contraatacó el Icetatón y, a través de un tuit de respuesta a los socialistas, afirmó que lo que le hacía falta al PSC era más "vitamina Cs".

