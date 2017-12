ERC acentúa su discurso separatista en la presentación del programa

Esquerra presentó ayer las líneas maestras de su programa electoral y aprovechó para abandonar el discurso moderado del inicio de la campaña, exhibiendo su perfil más independentista. La número dos del partido, Marta Rovira, aseguró ayer que si gana el 21-D revertirá las decisiones tomadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Por ejemplo, reabrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior o restituir al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.También quiere dar más recursos para la Hacienda catalana e insiste en la Agencia de Protección Social, suspendida por el Tribunal Constitucional.

“Si ganamos la elecciones tendremos que hacer frente al 155 y hacerlo querrá decir parar los pies a aquellos que ya nos han advertido de que, si ganamos, no respectarán su resultado”, aseguró ayer Rovira en un acto de campaña en Barcelona. Ni los republicanos ni Junts per Catalunya han descartado la independencia en sus propuestas de cara al 21-D si bien cambian de estrategia. Ambas candidaturas especifican que quieren buscar una negociación con el Gobierno y pretenden en estos años ampliar la base de apoyo social a su proyecto. Pero la pugna por la hegemonía dentro del soberanismo ha llevado a que ERC exhiba sus propuestas en clave independentista para así marcar perfil y parar la sangría de apoyos que indican los sondeos hacia Carles Puigdemont.

Los programas electorales de ERC y de la candidatura del expresident no especifican una hoja de ruta hacia la independencia tal y como lo hizo el de Junts pel Sí, la candidatura conjunta con la que ganaron en septiembre de 2015 y que gobernó en Cataluña. El programa de Esquerra, llamado hacer república, se refiere a instar un “diálogo bilateral” pero el pasado domingo el discurso de los republicanos empezó a virar y comenzó a hablar abiertamente de una salida “sin permiso” si el 21-D había un triunfo independentista y el Gobierno no se sentaba en una mesa a dialogar.

Rovira llenó ayer de contenido esta posibilidad. “Lo primero que haremos es revertir todas las decisiones adoptadas por quienes han intervenido las instituciones catalanas”, defendió. Los republicanos también prometen restituir en su cargo al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. No hay mitin de ERC en el que no se reivindique la labor del exjefe de los Mossos en la gestión de los ataques yihadistas de agosto en la capital catalana. “Es una ofensa y un ataque a su profesionalidad y a su hoja de servicios impecable tenerlo relegado a hacer tareas administrativas”, argumentó ayer la número dos de ERC.

La candidata también abogó por reabrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior, ya que “realizan una función básica”. Esta estructura internacional del Govern fue la primera en caer bajo la aplicación del 155. El Gobierno central tenía en la mira a las 14 embajadas catalanas. La de Bruselas es la única que sigue abierta. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular siempre las han llamado sin ambages “chiringuitos independentistas”. Rovira las defendió porque son “completamente legales” y sus funciones que tienen cabida dentro del Estatut. Además les atribuyó un papel clave dentro de los récords de las exportaciones catalanas.

El programa de los republicanos habla de “intensificar la agenda internacional del Govern” para “conseguir un mayor reconocimiento de nuestra realidad fuera del país” y el “incremento de la dotación de recursos humanos y tecnológicos” para la Agencia Tributaria de Cataluña. También quiere darle un impulso a la Agencia de Protección social, que ha sido suspendida por el Constitucional. ERC la ve como una herramienta necesaria para mejorar la gestión de las prestaciones sociales aunque no la plantean como “estructura de Estado”.

Retirada de recursos

ERC también pretende que el Gobierno central retire todos los recursos de inconstitucionalidad presentados contra 44 leyes catalanas en la última legislatura. La lista es larga: por ejemplo está el impuesto a las centrales nucleares, contra la ley antidesahucios o algunos puntos de la ley de igualdad entre hombres y mujeres.

Los republicanos también entienden que una gran mayoría independentista avalaría todas estas medidas. Y ahí hay un punto de encuentro con “la lista del president”, De hecho, el programa de Junts per Catalunya radica precisamente en volver el autogobierno de Cataluña exactamente a la situación previa a la aplicación del 155, restituyendo al que consideran el legítimo Govern con Puigdemont en cabeza.

Rovira denunció ayer que la intervención de la Generalitat ha llevado al bloqueo de partidas destinadas al tercer sector y reactivar conciertos y contratos-programa “que han sido bloqueados por el PP”. La Mesa del Tercer Sector aseguró en su día que hubo retrasos con 10 millones de euros para programas sociales. “Si Rajoy no quiere que exista la vía unilateral, lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa de negociación", advirtió el pasado lunes Rovira, tras insistir en que su partido siempre ha querido dialogar. Eso sí, sin renunciar a su proyecto. “No vamos a renunciar a la negociación, como no vamos a renunciar a defender a los ciudadanos y a los mandatos de las urnas”, dijo.