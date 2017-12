ERC se lanza a ganar el 21-D proponiendo la independencia pactada

Esquerra Republicana comenzó este martes en Vic (Osona) su campaña electoral más agridulce. Nunca antes los republicanos habían estado tan cerca de presidir la Generalitat de Cataluña. Pero el camino tampoco había sido tan atípico: su cabeza de cartel y líder del partido, Oriol Junqueras, continúa en prisión preventiva tras la liberación de otros exconsejeros. ERC insiste en la independencia pero ahora propone un pacto para conseguirla.

Ante unas 800 personas reunidas en el Teatro de la Atlántida, la número dos del partido, Marta Rovira, ha abogado por mantener el espíritu que tiró adelante el referéndum ilegal y que considera una garantía de éxito. “Tenemos que hacer la república como hicimos el 1-O: desde las instituciones pero abriendo la mano a la sociedad civil. Mil veces nos dijeron que no votaríamos y lo hicimos”, ha recordado.

El programa electoral de la formación que preside Junqueras emplaza al Gobierno y a las instituciones europeas para llegar a “una negociación bilateral” que permita la independencia de Cataluña. Los republicanos, aunque reconocen la declaración de independencia del pasado octubre, abandonan así la vía unilateral. Esa negociación será “sin ningún tipo de renuncia previa por parte del Parlament y el Govern”.

Rovira ha sido arropada por el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, que vino al mitin después de 33 días en prisión. “Junqueras me ha pedido que os diga que no descanséis ni un segundo para ganar la libertad y las elecciones del 21D”, ha asegurado el también candidato. Mundó calificó de “abuso” su encarcelamiento y el de los demás miembros del Govern y criticó al Gobierno por no resolver el desafío catalán por una vía política. Otros dos candidatos, Meritxell Serret y Toni Comin, están a la espera de que la justicia belga decida su futuro

Pese a la alegría momentánea por el regreso de Mundó, Raül Romeva y Dolors Bassa, a ERC se le está nublando la campaña. Al principio las encuestas se mostraban propicias pero en los últimos sondeos la lista del expresident Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, parece estar acortando las distancias. La última, la del CIS, le da a los republicanos 32 escaños. La última vez que Esquerra concurrió en solitario, en 2012, logró 21 diputados y el 13% de los sufragios (498.124 votos).

Y la ausencia del líder pesa. Especialmente para intentar reconducir el envite de Puigdemont. Pero las bases de ERC entienden que este es su momento y no quieren dejarlo pasar. Después de años de turbulencia, Junqueras y Rovira habían logrado organizar el partido. Algo que se ha recordado en el acto de ayer con un vídeo de la intervención del líder tras llegar a la presidencia del partido en 2011.” Somos el fruto de muchas derrotas pero somos la semilla de la victoria”.

Esquerra se ve a sí misma como el punto gravitacional del independentismo. Se aprovechó del rechazo mutuo entre la CUP y el PDeCAT para cerrar una lista única. Logró así echar pelotas fuera a las críticas por la incapacidad de llegar a pactos. Los republicanos sí lograron llegar a acuerdos con Demòcrates, MES y Avancem.

Los republicanos además ya han agitado la campaña con la posibilidad de un “pucherazo” el 21-D, tal y como insinuó el también candidato y portavoz del partido, Sergi Sabrià. Una tesis a la que se sumó Junqueras, que en un artículo a la revista Político pidió a la UE que supervise los comicios.