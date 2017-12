Ciudadanos entra lanzado en la campaña

La campaña electoral más extraña de cuantas se han desarrollado en Cataluña arrancó anoche con una movilización creciente de los votantes no independentistas y sin que los principales líderes secesionistas puedan pedir el voto en mítines convencionales. Ciudadanos aparece como el partido que mejor está capitalizando la situación hasta el punto que la encuesta del CIS hecha pública este lunes le sitúa en una posición de empate técnico con el ganador, Esquerra Republicana. El bloque independentista pegó los primeros carteles sabiendo que el expresidente Carles Puigdemont y líder de Junts per Catalunya seguirá en Bruselas como mínimo hasta el 14 de diciembre y que Oriol Junqueras, cabeza de cartel de Esquerra Republicana, continuará en prisión durante la campaña.

Los partidos constitucionalistas y, particularmente Ciudadanos, comienzan a ver los frutos de la campaña de activación de su electorado que comenzó con las manifestaciones que llenaron Barcelona en octubre y noviembre protagonizadas por catalanes contrarios a la independencia y que hasta entonces habían permanecido en silencio ante la hipermovilización independentista. Ahora se trata de trasladar esta ebullición de las calles hasta las urnas. Y la formación de Albert Rivera e Inés Arrimadas parece estar en disposición de conseguirlo. La encuesta del CIS hecha pública este lunes apunta en esta dirección.

Ciudadanos podría ser el partido más votado (22,5%), algo impensable en Cataluña hace apenas un año, cuando el independentismo parecía no tener rival capaz de tutearle en las urnas. El crecimiento de Ciudadanos y, en menor medida del Partit dels Socialistes, neutraliza la caída del PP. Juntos se quedan con 59 o 60 diputados, lejos de la mayoría absoluta del Parlamento, situada en 68 escaños. Pero su empuje complica mucho que esta ansiada mayoría la puedan lograr los independentistas que, unidos, se quedarían a uno o dos escaños de la mayoría absoluta. O sea que, el independentismo, que hasta ahora tenía mayoría en escaños pero no en votos, puede quedarse también sin mayoría parlamentaria. Catalunya en Comú-Podem sería arbitro de la situación.

Junqueras sin campaña

El dibujo que hace la encuesta del CIS vuelve a ser el de una Cataluña rural volcada en el independentismo pero que no consigue la mayoría absoluta pese a la sobrerepresentación de estas zonas en el Parlament. Las dudas ahora son si el constitucionalismo será capaz de seguir aumentando la movilización del electorado más urbano y cómo afectará al independentismo la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera de mantener en prisión a Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

Esquerra Republicana, que se veía como ganadora de los comicios a gran distancia de la segunda fuerza, ve ahora con preocupación no solo el empuje de Ciudadanos, sino también cómo va tomando cuerpo la candidatura de Junts per Catalunya. De hecho, el CIS deja claro que el preferido de los catalanes para ser presidente es Puigdemont (28,1%), muy por encima de Junqueras (16,6%).

La campaña también arranca con evidentes síntomas de malestar entre los partidos independentistas. No solo no han sido capaces de trabar una lista unitaria, sino que sus respectivos programas son tan dispares como inconcretos a la hora de abordar la cuestión territorial, el asunto clave de estas elecciones. Ni ERC ni Junts per Catalunya dicen, por ejemplo, si piensan —y cómo— “implementar” la república tal y como aseguran que harán sus candidatos. La rivalidad entre los antiguos socios de Junts pel Sí va en aumento y en ERC, por ejemplo, se lanzan mensajes asegurando que el PDECAT juega con ventaja por el hecho de tener a su candidato en Bruselas y no en prisión como Junqueras. Los independentistas comenzaron la campaña anoche con referencias a los que siguen denominando “presos políticos”, y dando la bienvenida a los seis consejeros que sí salireron ayer en libertad. Una vez fuera de prisión su implicación real en la campaña sigue siendo otra incógnita.

El mantenimiento de Junqueras en prisión tampoco es del agrado de los candidatos constitucionalistas, que tendrán que apañárselas para que el electorado no se deje influenciar por cuestiones sentimentales. No es fácil debatir cuando tu rival está en prisión, admiten en privado los responsables de campaña.

Ante esta situación, riesgos los mínimos. Cada partido tiene ya perfectamente diseñada su estrategia de la que espera no moverse ni un milímetro hasta el día 21. En el caso del PSC se presentan como el único partido capaz de recoser las costuras que el procés ha roto en Cataluña, mientras que Ciudadanos y PP se disputan la capacidad para restablecer el orden constitucional.