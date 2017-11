Balada de auxilio de unas ovejas por la sequía

La intensa sequía que padece España ha obligado al rebaño de 1.300 ovejas que recaló en la Comunidad de Madrid el pasado 22 de octubre para participar en la tradicional Fiesta de la Trashumancia a solicitar que le dejen regresar a la región. Los bóvidos partieron de la comarca de Babia (León) a principios de octubre buscando los pastos extremeños, pasaron por Madrid y llegaron a su destino invernal, una finca ubicada en Granadilla (Extremadura), a la vera del embalse de Gabriel y Galán, a principios de octubre, tras cinco semanas de duro camino con cuatro pastores.

Pero allí se toparon con un terreno arrasado por la sequía, sin pastos, de forma que hay que alimentar al ganado con pienso, a razón de 250 euros diarios. De momento, el rebaño continúa varado a la espera de conseguir el permiso para regresar a Madrid.

Los bóvidos son propiedad de la Asociación Concejo de la Mesta, que año tras año emprende la trashumancia para reivindicar la conservación de las vías pecuarias. La situación les ha pillado de “improviso”, asegura el naturalista y presidente de la organización, Jesús Garzón. Para escapar de esta situación, no encuentra otra solución que desandar el camino —esta vez motorizados— y regresar a Madrid, donde hay zonas en las que el rebaño puede alimentarse. Ahí se resguardarían hasta que llegue mayo, y la hora de emprender la vuelta a las montañas leonesas. Utilizarían el terreno de 500 hectáreas en el municipio de Majadahonda, al pie del río Guadarrama, en el que pastan las ovejas del pastor Luis de la Losa, además de otra finca de 1.000 hectáreas ubicada en el municipio de Colmenarejo, en la sierra madrileña.

“Tenemos que regresar cuanto antes, el fin de semana próximo”, sostiene Garzón. Trasladarían a los bóvidos en camiones, porque no se pueden permitir otros 20 días de camino de regreso con algunos animales a punto de parir. Ellos están a punto para partir, pero la Comunidad de Madrid todavía no ha dado el visto bueno. “Estamos estudiando si cuentan con todos los permisos”, aclara un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Los servicios oficiales ya les han informado de que no pueden realizar ningún movimiento hasta que los animales no fueran vacunados frente a la enfermedad de la lengua azul, mantiene la misma fuente.

Garzón argumenta que los animales cuentan con la correspondiente inmunización contra una de las cepas, pero Extremadura exige, además, otra vacuna diferente. En todo caso, se ponen “a disposición de la Comunidad de Madrid para que realice cualquier control que considere pertinente, pero no podemos seguir esperando mucho más tiempo”.

El naturalista recuerda que el abandono progresivo de la trashumancia ha dado lugar a importantes problemas ecológicos en las dehesas del sur debido al sobrepastoreo y a la erosión del suelo; y en las zonas de montaña ha aumentado el riesgo de sufrir incendios forestales por el abandono y la invasión de arbustos. Ante esa “necesidad urgente” de recuperar la trashumancia, refundaron el Concejo de la Mesta, el antiguo gremio medieval creado para defender ese tipo de pastoreo.