Junqueras dice que la DUI tuvo un “valor estrictamente político” y pide salir de prisión

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha pedido a la Audiencia Nacional que le deje en libertad con el argumento, entre otros, de que ya "no ostenta ningún cargo ejecutivo" en la Generalitat. Los exconsejeros del PDeCAT Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn han expresado que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que no han opuesto ninguna "resistencia" a las medidas del Gobierno central. Junqueras, líder de Esquerra, alude solo tímidamente al 155 para constatar que, con su aplicación, "se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento" para convocar elecciones. Ni Junqueras ni el resto de exconsejeros "ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno", añade el escrito, que pide la puesta en libertad del exvicepresidente para que puede participar con normalidad en la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre.

"El Gobierno catalán", recuerda el escrito, "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre". El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, señala que no existe por tanto riesgo de reiteración delictiva ni de fuga. El letrado recuerda que, según la querella de la fiscalía, ese día se puso fin al proceso independentista. "Sea como fuere y a pesar del valor estrictamente político de dicha declaración, lo cierto es que no parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración de los ilícitos objeto de querella".