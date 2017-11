Madrid bloqueará 1.206 partidas de gasto para cumplir con Hacienda

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha retenido tan solo siete días, después de de recibir la resolución sobre la intervención de Hacienda, 1206 partidas presupuestarias, por un total de 173 millones de euros. Estas partidas se suman a los 127 millones que el Consistorio ya había recortado de las cuentas de este año, aunque faltan otros 45 millones por retener. La alcaldesa de Madrid afirma que estas operaciones no frenarán los proyectos de su gobierno y que no habrá recortes en los servicios sociales.

El gobierno local no ha detallado de qué partidas concretas se racaudarán los fondos necesarios para ajustar la senda de gasto de la capital, después de dos años de incumplimiento de la Ley de Estabilidad. Se ha limitado a afirmar que de momento se ha retenido solo el 3,3% del total del presupuesto municipal y que parte del dinero que se recauda proviene de ahorros en las licitaciones y fondos que cada uno de los concejales de Ahora Madrid en su respectiva Área o distrito pone sobre la mesa, básicamente de proyectos no ejecutados de inversiones de este año o por ejemplo de reducciones de ayudas no solicitadas (por ejemplo, casi dos millones de ayudas al IBI).

La baja ejecución en las inversiones ha sido uno de los leitmotivs de la crítica de la oposición: PP y Ciudadanos sostienen que Ahora Madrid busca en la intervención de Hacienda el chivo expiatorio ante sus errores de gestión.

Con respecto a la tutela semanal de las cuentas municipales por parte de Hacienda, la regidora ha insistido en que no se trata una intervención, pero ha tranquilizado sobre el cumplimiento de cada uno de los requerimientos del departamento de Montoro: "El Ayuntamiento siempre cumple las indicaciones que recibe de esta tutela financiera. Cumplimos y hemos cumplido". Carmena cree en cambio que la gestión de su gobierno se ha concentrado en mejorar la limpieza, incrementar las inversiones para el mantenimiento de los colegios (dijo que el ejecutivo ya ha licitado diez nuevos proyectos de escuelas infantiles) y reformar las calles.

Aun así, el gobierno de Ahora Madrid cree que la regla de gasto, el corsé financiero incluido en la Ley de Estabilidad que pretende ajustar la deuda generada en los años de crisis con medidas de frenos al gasto en los últimos ejercicio (entró en vigor en 2013 tras el pacto fiscal europeo), puede ser interpretada de manera diferente. "No pasa nada que las administraciones discrepen de como se interpreten las leyes. Como todo protocolo de conducta no es rígido y tiene que estar sujeto a la interpretación", ha afirmado la regidora para hablar de los recursos que el Ayuntamiento interpondrá en los tribunales contra la resolución de Hacienda.

De momento, el Consistorio ignora cuánto tiempo pueda durar la fiscalización semanal de Hacienda. "Nosotros vivimos al día", ha ironizado la regidora, aunque ha afirmado que en estos días ha apreciado un "cambio de actitud" por parte de los técnicos ministeriales, lo que en opinión de Carmena podría facilitar el entendimiento.

En la rueda de prensa la alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, quien por muchos es considerado el responsable del enfriamiento de las relaciones con Montoro. Sánchez Mato protagonizó durante meses un pulso político con el titular de Hacienda sobre la Ley de Estabilidad: amagó con no cumplirla y la vinculó a las políticas de austeridad que en su opinión se aplicaron en España tras la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada durante el gobierno socialista de Zapatero.