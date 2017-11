Gran Vía tendrá un único carril por sentido para el tráfico privado a partir del 1 de diciembre

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a ampliar el espacio para los peatones en la Gran Vía por segundo año consecutivo durante la Navidad. El gobierno de Manuela Carmena reducirá los carriles para los vehículos privados a uno por sentido a partir del 1 de diciembre; otro quedará para los autobuses. Esto permitirá que, con un nuevo vallado de hormigón, los peatones puedan acceder a parte de la calzada. Después de las fiestas, la reducción de los carriles se mantendrá, aunque la vía se volverá a abrir al tráfico privado de los no residentes.

El calendario de las restricciones contempla limitaciones a la circulación desde el día 1 al 3 de diciembre; del 5 al 10 de diciembre; del 15 al 17 y el periodo incluido del 22 de diciembre al 7 de enero. Durante estos días en los que estará en vigor el dispositivo de Navidad, la velocidad en la arteria de Centro se reducirá a 30 kilómetros por hora. El acceso a la Gran Vía se permitirá a los residentes, los taxis, vehículos VTC, motos, vehículos privados con distintivo "cero emisiones", coches que accedan a los hoteles de la zona y los que quieran aparcar en unos de los parkings del Centro. La Policía Municipal y Agentes de Movilidad controlarán los accesos, tal y como ocurrió el año pasado.

Además, el Consistorio aplicará nuevas medidas contra la amenaza terrorista. Del 1 de diciembre el 7 de enero quedará prohibida la circulación a los camiones de más de 3.500 kilogramos del 1 de diciembre al 7 de enero (entre las 11 y las 23 horas) por razones de seguridad.

"Es necesario que la Gran Vía sea más verde y de propiedad de los madrileños, y no solo de los coches", ha resumido este lunes Carmena durante la presentación del dispositivo. "La Navidad es una época en la que el nivel de peatones en la calle aumenta muchísimo", ha añadido la regidora, quien ha recordado la apuesta de su gobierno por una vía capaz de cambiar "para respectar el medio ambiente, para que Madrid vuelva a tener el aire que tenía".

Una apuesta electoral

La nueva Gran Vía se convertirá en el mayor legado de Carmena. Los miembros del gobierno de Ahora Madrid son conscientes de ello y el periodo navideño servirá para adelantar el futuro diseño de la arteria. La limitación a dos carriles por sentido, con las aceras ampliadas (uno para coches privados y otro para autobuses) a través de los bloques de hormigón, se mantendrá a partir del 7 de enero hasta que comiencen las obras de remodelación.

Según la hoja de ruta municipal, las reformas, que están ahora en proceso de licitación, podrán comenzar entre enero y febrero. De esta manera, el Ayuntamiento espera redirigir parte del tráfico privado antes de la puesta en marcha, en junio de 2018, de la gran área de prioridad residencial para todo el centro, según ha explicado el edil de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. El coste previsto de la remodelación rondará los nueve millones de euros.

Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente, ha aclarado que a partir del día 8 de enero, cuando termine el dispositivo de Navidad, los coches de los no residentes podrán cruzar la Gran Vía, aunque tendrá a su disposición solo un carril, puesto que la ampliación de aceras no se revertirá.

El Ayuntamiento espera que la nueva Gran Vía esté lista para el próximo año, aunque todavía quedan puntos por resolver. Uno de ellos atañe al nuevo arbolado que Carmena quiere colocar en las aceras. La dirección de Patrimonio todavía no ha dado el visto bueno a esta actuación, y este lunes el delegado de urbanismo del Ayuntamiento ha confirmado que el Consistorio no tiene ese permiso. "Primero viene la obra civil y luego los árboles" ha afirmado Calvo y ha añadido que Patrimonio todavía no ha solicitado ningún informe, pero que en el caso lo pida el gobierno local lo entregará.