El Consejo de Turismo valenciano rechaza por mayoría la imposición de una tasa

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha manifestado que el Consejo de Turismo desaconseja la aplicación de la tasa turística porque perjudica los intereses del sector y no supone ningún estimulo. Tras la sesión extraordinaria del Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana donde se ha abordado la resolución de las Cortes Valencianas sobre el impulso de un impuesto sobre la actividad turística, el responsable de la Agència Valenciana del Turisme ha explicado que “se han considerado muchos argumentos para finalmente rechazar la aplicación de una tasa turística”.

Colomer ha apuntado que los nuevos ingresos se deben enfocar hacia la lucha contra el intrusismo profesional, la competencia desleal y el fraude fiscal en alojamiento clandestino. "Desde el punto de vista moral vemos como un error gravar al alojamiento reglado y formal que ya tributa y además genera riqueza, empleo, marca y prestigio para la Comunidad”, ha resaltado.

Colomer ha añadido que el sector considera que una tasa turística circunscrita al alojamiento no responde a la realidad y a la globalidad del sector turístico, "cargar solo en el alojamiento no sería una decisión justa y equilibrada para el sector”. También se ha mostrado preocupado de que se responsabilice al sector de la calidad turística las ciudades. “Una tasa turística no se puede asociar a la calidad y en este país hay ejemplos muy claros porque hay ciudades masificadas que pagan tasa desde hace muchos años. Estos esquemas requieren más rigor y que se aborden con criterios profesionales”, ha destacado.

Colomer ha recordado que “el trabajo por la calidad no puede depender de un impuesto sobre la actividad turística, implica un esfuerzo de gobernanza colaborativa, de inversión en capital humano, inversión en tecnología, productos competitivos y diferenciados, y en inteligencia de mercado”.

El responsable de Turismo ha explicado que el consejo es independiente y valora los asuntos desde un punto de vista profesional y técnico, y ha señalado que “el posicionamiento de los partidos políticos no es lo que marca la deliberación ni la posición del Consell”. Colomer ha resaltado que no se debe politizar el debate al tiempo que ha añadido que “los partidos políticos y el parlamento nos merece todo el respeto del mundo, pero no debemos mezclar las estrategias de los partidos”.