Las Cortes Valencianas aprueban pedir al Consell una tasa turística con la abstención del PSPV y Ciudadanos

El apoyo de Podemos al Gobierno formado por el PSPV-PSOE y Compromís tiene contrapartidas, y, una de ellas es la propuesta de la formación morada de implantar la tasa turística; resolución que esta madrugada ha sido aprobada durante el Debate de Política General, que empezó el pasado miércoles en el Parlamento autonómico. Hace apenas un mes, el ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig, indicó que no tenía la intención de imponer una impuesto turístico, aunque consideraba necesario abordar el debate y consensuarlo con el sector.

Las afirmaciones se producían durante la presentación del Plan Estratégico de Turismo de Valencia, aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento, y elaborado con la participación del sector turístico, los sindicatos, los vecinos y los grupos municipales. El máximo dirigente de Turismo del Gobierno Valenciano, Francesc Colomer apuntaba en una entrevista concedida a este diario que la tasa le parecía reduccionista. "A más impuestos no está garantizada una mayor recaudación. Yo reivindico la hospitalidad del Mediterráneo. ¿Por qué tengo que poner dos precios; uno al de fuera y otro al de dentro? El turista no viene de gorra, consume y paga por todo", decía entonces.

Los socialistas siguen pensando lo mismo. Por eso han decidido abstenerse. Para el portavoz del PSPV en las Cortes, Manuel Mata, la reclamación de Podemos debe hacerse desde la racionalidad, consultando al sector y a los ayuntamientos "ante implantar mecanismos de compensación similares a los de otros países", ha apuntado el diputado para justificar su posición, refiriéndose a la aplicación de un impuesto local.

El texto de Podemos solicita al Consell un impuesto sobre la actividad turística, que contribuya a mejorar las infraestructuras y el desarrollo del sector turístico, que debería aplicarse el próximo año. David Torres ha explicado que tendría que ser municipal pero ir acompañada de una regulación autonómica, para que la apliquen todos. Se aplicaría por la pernoctación y se podría incluir en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018, puesto que la ley valenciana de Turismo todavía no se ha presentado en las Cortes Valencianas.

El diputado de Podemos ha explicado que quieren una tasa abierta al diálogo y al debate con todos los implicados, y ha pedido que "no se engañe" diciendo que el turismo se irá a otras comunidades, porque ya existen tasas al turismo. La diputada de Compromís, Teresa García, ha defendido su voto afirmativo: "El turismo es la principal industria y debe tener unas garantías en los servicios que ofrece y hace falta abrir un debate amplio y abierto con los afectados sobre su desarrollo". La diputada ha indicado que todos los países europeos que son potencias en turismo la tienen y no supone ningún problema, al contrario. "Hay que imitar los ejemplos que funcionan", ha agregado.

El diputado del Partido Popular (PP), Fernando Pastor, ha expresado su rotundo rechazo a la nueva tasa. "El sector no debe estar nada contento con la aplicación inminente que Podemos y Compromís apoyan y ante los que el presidente de la Generalitat es rehén", ha destacado Pastor. El parlamentario popular ha indicado que aplicar una tasa implicará que los turistas se vayan a otro lugar y ha reclamado que no se apliquen "mimetismos no controlados" para gravar a un sector que funciona, genera 250.000 empleos y supone el 13% del PIB.

Ciudadanos ha justificado su abstención indicando que no está a favor de "imposiciones", que se debe escuchar a todos los actores y que el foco para el debate es la nueva ley de turismo que se está tramitando.

La propuesta de resolución de Podemos ha salido adelante esta madrugada con los votos de Compromís y los cuatro votos de los parlamentarios ex de Ciudadanos, integrados en los no adscritos. 34 votos a favor, 32 abstenciones y 29 en contra.