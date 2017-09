Ximo Puig: “Hay vida más allá del conflicto de Cataluña”

Casi dos horas ha durado la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo valenciano, el socialista Ximo Puig, la primera esta legislatura. El panorama político a causa del desafío independentista de Cataluña, no ha alterado la agenda y ambos dirigentes han hablado del conflicto catalán, de la reforma del nuevo sistema de financiación cómo una de las soluciones para resolver el debate territorial, y sobre la necesidad de mayores inversiones para la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno.

La reunión, calificada por Puig de "muy provechosa" ha terminado con la llegada del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez a la Moncloa. "Hay una crisis territorial que va más allá del conflicto con Cataluña que tiene que tener una respuesta política, no solo judicial. España debe ser capaz de superar esta situación porque hay vida más allá del conflicto de Cataluña".

El dirigente valenciano le ha transmitido a Rajoy que la posición del Gobierno valenciano ante el referéndum convocado por el Ejecutivo catalán es de rechazo ante la "ilegalidad" que ha cometido. "No se puede construir una legislación contra la ley porque genera una gran incertidumbre entre los ciudadanos", ha señalado Puig, que ha agregado que la postura del Consell es de negociación y no de ruptura. "No se puede seguir sin dialogar y sin abrir espacios de esperanza. Con la máxima serenidad, sin intentar interpretar ningún papel de exageración, sabiendo la dificultad y gran controversia que existe en estos momentos". El presidente de la Generalitat ha destacado que es necesario actuar con "inteligencia política" y mantener espacios para el diálogo.

En clave valenciana, Rajoy se ha comprometido a que se cumplan los plazos para ejecutar la reforma del sistema de financiación, y si es posible, a que se acorten. Puig ha destacado que ha obtenido del presidente del Gobierno el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica durante este año. El jefe del Gobierno valenciano también le ha presentado la propuesta que ha diseñado, que tiene como principal objetivo "la singularidad entre territorios pero igualdad entre ciudadanos".

Puig le ha pedido a Rajoy que el comité técnico-político dé pasos en la reforma, al tiempo que ha señalado la necesidad de vincular a todos los grupos parlamentarios y a las comunidades autónomas. "No se trata de repartir trozos de la tarta, sino de toda la tarta para preservar el estado de bienestar, y es fundamental que el autogobierno tenga la financiación suficiente", ha señalado, "porque es un elemento clave para superar la crisis territorial.