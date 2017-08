Cataluña presenta la ley de ruptura en el Parlament, en directo

EL PAÍS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "no va a haber referéndum" de autodeterminación el 1 de octubre en Catalunya pero no ha querido interpretar ni responder a las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que cuentan con miles de urnas para recoger votos. "Si se empeñan en que lo haya, nuestra obligación es que no lo haya y no voy a entrar en otras consideraciones", ha dicho en una entrevista en la Cadena COPE