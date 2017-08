El Prat registra colas de una hora en la segunda jornada de paros parciales

Colas en el control de seguridad de la Terminal 1 de El Prat. Vídeo: recomendaciones de FACUA. Albert Garcia | ATLAS

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha llamado este domingo a la empresa Eulen y sus trabajadores de los filtros de seguridad “razonabilidad” para alcanzar un acuerdo en el conflicto laboral que afecta al aeropuerto de Barcelona. El representante del Ministerio de Fomento ha negado que Aena no se haya implicado y ha pedido colaboración a la empresa y a los trabajadores, que sean razonables en sus demandas y ha sido especialmente crítico con los huelguistas. Les ha acusado de hacer “una utilización torticera de su capacidad para generar colas”.

Durante la segunda jornada de paros parciales de los trabajadores de Eulen, Gómez-Pomar ha participado esta mañana en el comité de crisis junto al presidente de Aena, José Manuel Vargas Gómez. Las partes se vuelven a sentar este domingo en el departamento de Trabajo de la Generalitat, que está ejerciendo de mediadora.

La presencia del secretario de Estado y el presidente de Aena un domingo de agosto en El Prat supone un salto en la implicación del gestor aeroportuario en un conflicto que mantiene que es entre la subcontrata Eulen y sus empleados. Durante los 13 días que duran ya las colas, primero con huelga de celo y ahora con paros convocados oficialmente, Aena ha mantenido que era la empresa quien debía resolver el conflicto. Gómez-Pomar ha asegurado, con todo, que Aena “se ha involucrado y ha apoyado en todo lo posible”.

El secretario, con todo, no ha sido especialmente conciliador. Ha criticado la “utilización torticera de la generación de colas” por parte de los empleados y ha cuestionado sus reivindicaciones: “Una subida salarial de más de un 30 % está fuera de lugar, no se corresponde con ninguna recuperación de salarios”, ha dicho y ha llamado “a los trabajadores para que se ajusten a la realidad y hagan una reivindicación que tenga sentido y no provoquen una situación de conflicto y tensión tan grande con los pasajeros”. Gómez-Pomar ha asegurado que le consta que “Eulen está haciendo un esfuerzo y va a poner sobre la mesa todo lo que es posible poner para intentar alcanzar un acuerdo”. No ha facilitado más detalles.

Además, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha roto este domingo el silencio que mantenía sobre esa la crisis. Después de seis días sin hablar, lo ha hecho en Twitter: "En estos días de máximo tráfico aéreo, Barcelona no se puede permitir un aeropuerto colapsado. Es necesario un acuerdo y pedimos a Aena y Eulen máximo esfuerzo". En un segundo mensaje, Colau, a quien la oposición y los sectores turísticos han criticado duramente por su silencio durante la crisis del turismo (por el aeropuerto y los ataques a intereses turísticos), ha recordado que el alcalde accidental, Jaume Collboni, pidió la convocatoria de una comisión de seguimiento de la crisis con todas las administraciones. "El ayuntamiento lamentablemente no tiene competencias", afirma el post.

En aquests dies de màxim trànsit aeri, BCN no es pot permetre un aeroport col·lapsat. Cal un acord, demanem a @aena i #Eulen màxim esforç https://t.co/adl5zRAqy6 — Ada Colau (@AdaColau) 6 d’agost de 2017

Mientras en la segunda jornada de paros parciales convocados oficialmente por los trabajadores de Eulen, las colas a primera hora, entre las 5.30 y 6.30 horas, han alcanzado más de una hora en la T1 y los 40 minutos en la T2. A las 9 horas, antes de iniciar el segundo paro, la cola ante los controles de seguridad ya alcanzaba los mostradores de información, un espacio que ocupa todo el ancho de la terminal.

Entre quienes aguardan en la cola hay pasajeros que se han presentado hasta seis horas antes de la salida prevista para su vuelo. En cualquier caso, a muchos no les sirve avanzarse tanto, porque las compañías no facturan equipaje con tanta antelación. Otros pasajeros repiten, como una pasajera que viaja a Ibiza y ayer perdió el vuelo tras tres horas de cola. Gómez-Pomar ha pedido a los pasajeros “que sigan las instrucciones de las compañías respecto a los tiempos de llegada, que se anticipen pero de forma razonable para no producir colapso”.

El secretario de Estado ha afirmado que desconoce por qué solo hay conflicto en El Prat cuando otros aeropuertos trabajan también con Eulen y ha asegurado que las condiciones laborales son muy parecidas en otras instalaciones.