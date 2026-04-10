Los estrenos de teatro y danza de la semana

Una escena de la obra 'La vida extraordinaria'.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Tenconi, Robert Torres y Marina Mascarell

Malena Alterio y Carmen Ruiz, en 'La vida extraordinaria'. Elena C. Graiño (TEATROS DEL CANAL)

La vida extraordinaria

Mariano Tenconi Blanco

Teatros del Canal. Madrid. Hasta el 19 de abril. Gira nacional posterior

Las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz se lucen en la obra más popular del autor y director argentino Mariano Tenconi.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Una escena de la obra 'El veneno del teatro'. JESÚS ROBISCO

El veneno del teatro

Robert Torres

Texto: Rodolf Sirera. Teatro Fernán Gómez. Madrid. Hasta el 3 de mayo

¿Adaptarse o morir? Robert Torres estrena en castellano una versión fidedigna del celebérrimo thriller de Rodolf Sirera, mientras que Mattis G. de la Fuente mete en su laboratorio el Tío Vania de Chéjov.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Una escena de 'Bloody Moon'. JUBAL BATTISTI (danis dance theatre)

Bloody Moon

Danish Dance Theatre Company - Marina Mascarell

Coreografía y dirección: Marina Mascarell. Danish Dance Theatre. Centro de Danza Matadero. Madrid. Hasta el 11 de abril

La Danish Dance Theatre, con la coreógrafa valenciana Marina Mascarell al frente, propone un brillante discurso sobre la danza y la vida.

Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero