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Babelia
Crítica teatral

Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Tenconi, Robert Torres y Marina Mascarell

Una escena de la obra 'La vida extraordinaria'. Elena C. Graiño (TEATROS DEL CANAL)
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La vida extraordinaria

Mariano Tenconi Blanco

Teatros del Canal. Madrid. Hasta el 19 de abril. Gira nacional posterior

Las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz se lucen en la obra más popular del autor y director argentino Mariano Tenconi.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

El veneno del teatro

Robert Torres

Texto: Rodolf Sirera. Teatro Fernán Gómez. Madrid. Hasta el 3 de mayo

¿Adaptarse o morir? Robert Torres estrena en castellano una versión fidedigna del celebérrimo thriller de Rodolf Sirera, mientras que Mattis G. de la Fuente mete en su laboratorio el Tío Vania de Chéjov.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Bloody Moon

Danish Dance Theatre Company - Marina Mascarell

Coreografía y dirección: Marina Mascarell. Danish Dance Theatre. Centro de Danza Matadero. Madrid. Hasta el 11 de abril

La Danish Dance Theatre, con la coreógrafa valenciana Marina Mascarell al frente, propone un brillante discurso sobre la danza y la vida.

Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero

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