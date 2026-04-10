Los estrenos de teatro y danza de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Tenconi, Robert Torres y Marina Mascarell
La vida extraordinaria
Mariano Tenconi Blanco
Teatros del Canal. Madrid. Hasta el 19 de abril. Gira nacional posterior
Las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz se lucen en la obra más popular del autor y director argentino Mariano Tenconi.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
El veneno del teatro
Robert Torres
Texto: Rodolf Sirera. Teatro Fernán Gómez. Madrid. Hasta el 3 de mayo
¿Adaptarse o morir? Robert Torres estrena en castellano una versión fidedigna del celebérrimo thriller de Rodolf Sirera, mientras que Mattis G. de la Fuente mete en su laboratorio el Tío Vania de Chéjov.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Bloody Moon
Danish Dance Theatre Company - Marina Mascarell
Coreografía y dirección: Marina Mascarell. Danish Dance Theatre. Centro de Danza Matadero. Madrid. Hasta el 11 de abril
La Danish Dance Theatre, con la coreógrafa valenciana Marina Mascarell al frente, propone un brillante discurso sobre la danza y la vida.
Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero
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