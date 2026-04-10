‘La vida extraordinaria’: el ‘big bang’ teatral de Malena Alterio y Carmen Ruiz

El autor y director Mariano Tenconi es uno de los últimos valores del teatro bonaerense con proyección internacional. En España debutó en 2023 con La mujer fantasma, que llevó a escena con el grupo catalán T de Teatre, a la que siguió en 2024 la gira de Las cautivas, con su compañía argentina. Pero acaba de presentar en Madrid la obra con la que de verdad dio el gran salto en su país, La vida extraordinaria, que tuvo gran repercusión en su estreno en 2018. Por su alta exigencia interpretativa, parte de aquel fenómeno se debió a su reparto, Valeria Lois y Lorena Vega, por lo que ahora Tenconi se ha buscado otras dos sólidas y conocidas actrices de la escena española: Malena Alterio y Carmen Ruiz. En ellas reside también la popularidad de esta nueva producción.

El estilo de Tenconi es particular. La escritura tiene un fuerte componente literario, con pocos diálogos sobre los que sostener conflictos dramáticos, entremezclados con largos pasajes de narraciones directas al patio de butacas, lecturas de poemas, cartas y proyecciones con voz en off (la de Alicia Borrachero). Pero también mucho humor, explotado al máximo por el director y las actrices en escena, quizá para contrarrestar las escenas más estáticas. Por momentos es demasiado evidente, se busca el chiste y la carcajada fácil, lo que produce un efecto rebote en algunos espectadores. A otros les encanta. Depende de lo que se busque.

Otra escena de la obra. Elena C. Graiño (TEATROS DEL CANAL)

El montaje atrapa por la atmósfera tan singular que se crea desde la primera escena. Empieza con una sugerente proyección de imágenes del universo, el Big Bang, el origen de la vida, la evolución de la humanidad, personas, rostros, caras, momentos. Todo ello con la voz de Alicia Borrachero recitando un prólogo sobre la existencia: la vida como resultado de infinitas variables, un accidente desprovisto de intención y metáforas, pero a la vez como el hecho más extraordinario de la biología. Un milagro. Después se hace el oscuro y aparece Aurora en la piel de Malena Alterio, vestida y peinada como si saliera de una serie ambientada en los cincuenta, pero no del todo, sino un poco exagerado, porque no estamos en una obra costumbrista. Y mirando al infinito se pone a contar al público su regreso al pueblo para asistir al entierro de su padre, como si lo estuviera viviendo y recordando al mismo tiempo, donde entre mucha gente que no le interesaba se reencontró con Blanca, su amiga de toda la vida, que justo en ese instante se materializa en escena en el cuerpo de Carmen Ruiz, que la mira, se reconocen y se abrazan.

Es un comienzo precioso, que establece la textura del universo tenconiano, donde esas dos mujeres relatarán sus vidas desordenadamente, a ratos juntas y otras veces solas en escena, siempre con su amistad de fondo. Cuentan sin ornamentos, con descripciones explícitas que resultan chocantes, las cosas que les suceden, que es lo que le suele pasar a todo el mundo, pero a la vez son únicas porque cada cual las vive de forma única. Lo sostienen las actrices con un fenomenal trabajo interpretativo, acompañadas del pianista Jorge Naveros y la violinista Diana Valencia, que redondean el estilo Tenconi con una banda sonora casi continua, al estilo del cine mudo.

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Lo cierto es que los personajes son tópicos de un tiempo pasado (y de una visión naíf de la mujer) y sus historias no tienen mucho de particular, por lo que la función se hace larga. Pero el tono engancha: entre lo prosaico y lo poético, la ironía y la franqueza, la parodia y el melodrama, el realismo y el surrealismo. Como la vida misma.