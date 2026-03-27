‘Utopía en llamas’, esclavas en democracia

Actriz dúctil y autora firme, Alda Lozano aborda en el Centro Dramático Nacional la tragedia de la explotación sexual de mujeres que son engañadas y conducidas a un callejón sin salida

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Un telón de acero separa a las esclavas sexuales de su clientela, aunque sería mejor decir: “de la clientela de sus explotadores”, porque el consumidor carnívoro no es cliente del pollo, sino del pollero. Alba Lozano lo muestra con nitidez en Utopía en llamas, un drama donde da voz a un amplio sector social invisibilizado. En 2023, en España fueron identificadas más de 114.000 mujeres prostituidas, pero la cifra total podría rondar las 189.000, el 1,3% de la población femenina. Su explotación produce el 0,35% de la riqueza nacional, cifra que oculta una tragedia.

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La actriz y autora gallega ha escrito una pieza reveladora, necesaria y valiente sobre un mercado que resulta funcional al sistema, pues es válvula de escape de una olla donde se cuecen frustraciones e incapacidades masculinas: en las carreteras de acceso a los polígonos industriales de España hay muchas islas de Epstein.

Lozano, conocedora de situaciones de este tipo por su proximidad con trabajadores de servicios sociales, alterna los retratos de seis víctimas sangrantes con los de cinco clientes, quienes las perciben como un producto más de entre los ofertados a diario en el gran mercado del mundo. Utopía en llamas habla de la miseria moral y del abuso de poder, naturalizado tanto en los prostíbulos como en el sistema de relaciones clientelares. A la galería de puteros rurales tan bien trazada por la autora (y tan irónicamente, en el caso del gestor de una granja de huevos ecológicos), podría oponérsele otra de puteros de ciudad, con mayor poder adquisitivo.

La función es inmersiva: en la íntima Sala de la Princesa, antaño café del Teatro María Guerrero, se han reinstalado algunos de los sofás que había antaño. Sandra Ferrús y Concha Delgado, sus directoras, han convertido el texto en acción, con el apoyo firme de cinco buenos actores y de la autora, que desempeña todos los papeles femeninos, diferenciándolos claramente pero de manera que sean el excipiente de una voz coral.

Azarosamente, la proximidad temporal entre el estreno de esta producción del CDN y el estreno en el Español de Noche, escrita por Alejandro Sawa en 1888, establece un diálogo entre dos obras, que, con 140 años de por medio, ponen el dedo en la llaga del abuso moral, una pandemia todavía sin vacuna.