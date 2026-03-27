‘Utopía en llamas’, esclavas en democracia
Actriz dúctil y autora firme, Alda Lozano aborda en el Centro Dramático Nacional la tragedia de la explotación sexual de mujeres que son engañadas y conducidas a un callejón sin salida
Un telón de acero separa a las esclavas sexuales de su clientela, aunque sería mejor decir: “de la clientela de sus explotadores”, porque el consumidor carnívoro no es cliente del pollo, sino del pollero. Alba Lozano lo muestra con nitidez en Utopía en llamas, un drama donde da voz a un amplio sector social invisibilizado. En 2023, en España fueron identificadas más de 114.000 mujeres prostituidas, pero la cifra total podría rondar las 189.000, el 1,3% de la población femenina. Su explotación produce el 0,35% de la riqueza nacional, cifra que oculta una tragedia.
La actriz y autora gallega ha escrito una pieza reveladora, necesaria y valiente sobre un mercado que resulta funcional al sistema, pues es válvula de escape de una olla donde se cuecen frustraciones e incapacidades masculinas: en las carreteras de acceso a los polígonos industriales de España hay muchas islas de Epstein.
Lozano, conocedora de situaciones de este tipo por su proximidad con trabajadores de servicios sociales, alterna los retratos de seis víctimas sangrantes con los de cinco clientes, quienes las perciben como un producto más de entre los ofertados a diario en el gran mercado del mundo. Utopía en llamas habla de la miseria moral y del abuso de poder, naturalizado tanto en los prostíbulos como en el sistema de relaciones clientelares. A la galería de puteros rurales tan bien trazada por la autora (y tan irónicamente, en el caso del gestor de una granja de huevos ecológicos), podría oponérsele otra de puteros de ciudad, con mayor poder adquisitivo.
La función es inmersiva: en la íntima Sala de la Princesa, antaño café del Teatro María Guerrero, se han reinstalado algunos de los sofás que había antaño. Sandra Ferrús y Concha Delgado, sus directoras, han convertido el texto en acción, con el apoyo firme de cinco buenos actores y de la autora, que desempeña todos los papeles femeninos, diferenciándolos claramente pero de manera que sean el excipiente de una voz coral.
Azarosamente, la proximidad temporal entre el estreno de esta producción del CDN y el estreno en el Español de Noche, escrita por Alejandro Sawa en 1888, establece un diálogo entre dos obras, que, con 140 años de por medio, ponen el dedo en la llaga del abuso moral, una pandemia todavía sin vacuna.
Utopía en llamas
Texto: Alda Lozano. Dirección: Concha Delgado y Sandra Ferrús
Reparto: Roberto Hoyo, Alda Lozano, Jorge Machín, Rafa Núñez, Txabi Pérez y José Juan Rodríguez
Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero. Madrid. Hasta el 26 de abril
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.