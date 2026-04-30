Casi 800 centros educativos catalanes se movilizan para suspender salidas y colonias el próximo curso

Casi 800 centros educativos catalanes se movilizán para suspender salidas y colonias el próximo curso como medida de “presión ante la situación del sistema público”. En total, 783 escuelas e institutos de primaria y secundaria se han sumado a una campaña que se ha difundido entre las familias mediante una carta de comunicación y una página web en la que reclaman una “educación pública digna y de calidad”. La iniciativa se inició a finales de febrero, con una implantación inicial limitada a unas pocas decenas de centros de escuelas y institutos, y se ha extendido rápidamente por el territorio. La movilización coincide con un clima de creciente malestar en el sector, que afronta cinco semanas consecutivas de huelga convocadas por los principales sindicatos, así como críticas al despliegue de los Mossos d’Esquadra en centros educativos dentro de un proyecto piloto impulsado por el Departamento de Educación de la Generalitat.

El colectivo docente, bajo el lema Desobeïm Sortides Educatives (Desobedezcamos Salidas Educativas, en catalán), renuncia a organizar salidas escolares y colonias a partir del curso 2026-2027 y “hasta que la Administración adopte mejoras estructurales”. El texto denuncia la sobrecarga del profesorado con “horas extra no remuneradas, responsabilidades legales sobre el alumnado y una creciente burocratización”, y subraya la iniciativa como una respuesta a lo que califican de “colapso” del sistema público. No cuestionan el valor pedagógico de estas actividades, pero han señalado que la decisión busca “visibilizar el deterioro de las condiciones de trabajo y forzar una negociación que garantice más recursos, reducción de ratios y una educación inclusiva de calidad”.

Al menos cuatros institutos abandonan el plan para introducir ‘mossos’ en sus centros Al menos cuatros institutos abandonan el plan para introducir ‘mossos’ en sus centros

Según la clasificación propuesta por la página web de la movilizacion, Girona lidera la adhesión con 150 escuelas e institutos, seguida a distancia por Maresme–Vallès Oriental y el Penedès, que concentran el segundo y tercer mayor número de centros. En un nivel intermedio se sitúan el Consorcio de Educación y territorios como Barcelona, Lleida y Vallès Occidental, con más de 50 centros en cada una.

La movilización de los profesores por la suspensión de estas actividades es un frente más de protesta abierta por el sector educativo en Cataluña. Los principales sindicatos han anunciado un calendario de movilizaciones que se extenderá durante cinco semanas consecutivas, con paros casi diarios a partir de mayo. La convocatoria surge como respuesta al pacto alcanzado entre la Generalitat y organizaciones minoritarias, que los convocantes consideran “insuficiente tanto en mejoras salariales como en inversión educativa y condiciones en las aulas”.

Las protestas incluirán jornadas de huelga general en todo el territorio y paros distribuidos por zonas, con el objetivo de “presionar al Govern para reabrir la negociación”. Además de reclamar más recursos, menos alumnos por clase y mejores condiciones laborales, los sindicatos critican medidas recientes como la incorporación de policías en centros educativos, que interpretan como un enfoque inadecuado para los problemas del sistema. Este jueves, al menos cuatro institutos han solicitado al Departamento de Educación de la Generalitat salir de este plan, después del rechazo de los profesores, que han señalado que la medida no está justificada.