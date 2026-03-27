Los estrenos de teatro de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Fernanda Orazi, Miriam Moukhles, Joan Sentís y Pau Matas Nogué y Concha Delgado y Sandra Ferrús

Geraldine Leloutre

Niebla

Versión: Fernanda Orazi a partir de Niebla, de Miguel de Unamuno. Dirección: Fernanda Orazi

Reparto: Carmen Angulo, Javier Ballesteros, Leticia Etala, Pablo Montes y Juan Paños. Nave 10 Matadero . Madrid. Hasta el 12 de abril

Fernanda Orazi hace suyo el texto de Unamuno en un espectáculo que sigue la brillante estela de su aclamada versión de Electra.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Silvia Poch

Abecedari

Dramaturgia y dirección: Miriam Moukhles, Joan Sentís y Pau Matas Nogué

Reparto: Cris Martínez, Miriam Moukhles y Joan Sentís. Sala Beckett . Barcelona. Hasta el 19 de abril

La compañía La Moukhles & Sentís se inspira en la mítica entrevista alfabética de Gilles Deleuze para reflexionar sobre la memoria y el legado.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Bárbara Sánchez Palomero

Utopía en llamas

Texto: Alda Lozano. Dirección: Concha Delgado y Sandra Ferrús

Reparto: Roberto Hoyo, Alda Lozano, Jorge Machín, Rafa Núñez, Txabi Pérez y José Juan Rodríguez. Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero . Madrid. Hasta el 26 de abril

Actriz dúctil y autora firme, Alda Lozano aborda en el Centro Dramático Nacional la tragedia de la explotación sexual de mujeres que son engañadas y conducidas a un callejón sin salida.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo