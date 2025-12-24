Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
La punta de la lengua
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Nuestros pensionistas, nuestras mujeres...

Ese adjetivo posesivo pretende ser amable, pero quizás lleva consigo una connotación incómoda para esos grupos

Álex Grijelmo
Álex Grijelmo
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Expresiones como “nuestros pensionistas”, “nuestros mayores”, “nuestras mujeres”, “nuestros jóvenes”… aparecen con frecuencia en el lenguaje público. Ese adjetivo posesivo pretende ser amable, y como tal ha de acogerse; pero quizás lleva consigo una connotación incómoda para quienes son mencionados con él. Aunque implica acercar a los grupos referidos, finalmente los excluye del sujeto gramatical y los convierte en un ellos. De ese modo, el político de turno se presenta como parte de una colectividad hablante que a su vez posee a otros sobre los que en ese momento se dice algo, pero no como miembros del colectivo principal sino como circunstancia añadida. “Nuestros” evoca un grupo en el que el personaje público se encuadra... y a la vez otro grupo distinto que constituyen aquellos a quienes se refiere el sustantivo que lo acompaña (“nuestros mayores”...). Así que este segundo grupo no contiene a quien habla. Y a su vez el grupo del portavoz excluye de sí a las personas incluidas en el ajeno.

Quien dice “no podemos fallarles a nuestros hijos” no se está expresando en nombre de los hijos, sino en nombre de los padres. Del mismo modo, quien afirma “debemos defender los derechos de nuestros pensionistas” está dando por supuesto, al menos en esa frase, que los pensionistas no forman parte del grupo que los defiende, y que por tanto no se defienden a sí mismos. En cambio, la oración “hay que defender los derechos de los pensionistas”, con un artículo en lugar del posesivo, sí puede ponerse en la boca de cualquier jubilado.

En la Ponencia marco presentada al último congreso del PSOE (noviembre de 2024) se leía: “Hubo un tiempo en el que al Partido Socialista le bastaba con importar ideas de fuera [claro, no las van a importar de dentro]. Nuestras personas mayores estudiaban con admiración las políticas que aplicaban los gobiernos socialdemócratas de Centroeuropa y Escandinavia (...). Hoy, las tornas han cambiado”.

Leyendo eso, se aprecia con claridad que quien así escribió muestra al grupo de personas mayores como una colectividad ajena a la representada por él.

Aquella ponencia contenía además las expresiones “nuestras y nuestros jóvenes”, “nuestros y nuestras pensionistas”, “nuestros y nuestras militantes”, “nuestros hijos” “nuestros padres” (en ambos casos sin duplicación) y “nuestros niños y niñas”. ¿A quién imaginamos como artífice de un texto así?: A quien no es joven, ni pensionista, ni militante, ni hijo, ni padre ni madre, pero habla por todos ellos.

Estos posesivos paternalistas suenan peor aún en la expresión “nuestras mujeres”, pues conduce a deducir la idea de un sujeto emisor formado por varones que se manifiestan como tales pese a hablar en nombre del conjunto. Si el Ayuntamiento de Suances (Cantabria) pone en marcha año tras año –con toda su buena voluntad– la campaña Nuestras mujeres cuentan, eso solamente se puede entender como una iniciativa masculina, en la cual las mujeres aparecen en calidad de beneficiarias y no como impulsoras. Sin embargo, la campaña nace de su Concejalía de Mujer, paradójicamente. Pero una cosa es la realidad y otra escoger las palabras adecuadas para reflejarla.

Resulta curioso: rara vez oiremos a una dirigente política hablar de “nuestros varones” o “nuestros hombres”, ni al portavoz de una asociación de pensionistas decir “nuestros cotizantes”. Esa es seguramente la prueba de la asimetría sospechosa que produce el uso de los adjetivos posesivos en el discurso público.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Álex Grijelmo
Álex Grijelmo
Doctor en Periodismo, y PADE (dirección de empresas) por el IESE. Estuvo vinculado a los equipos directivos de EL PAÍS y Prisa desde 1983 hasta 2022, excepto cuando presidió Efe (2004-2012), etapa en la que creó la Fundéu. Ha publicado una docena de libros sobre lenguaje y comunicación. En 2019 recibió el premio Castilla y León de Humanidades
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_