La rotonda, el anillo de boda del urbanismo basura

Casan perfectamente: rotondas y urbanizaciones de estética anodina, uniforme y prescindible. Forman parte del espacio basura (junk space),bautizado así por el arquitecto Rem Koolhaas para hablar del residuo que la humanidad deja en el planeta, “un jacuzzi perpetuo con millones de tus mejores amigos”. En España, su momento estelar fue en 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y su rastro de edificaciones abandonadas y espectrales símbolo de la especulación caótica, la corrupción política y la incultura. El modelo desregulado aún sigue vigente, y su último episodio son los bloques cebra (@bloque_cebra), edificios de franjas blancas y negras que surgen como setas por todo el país y denotan el persistente desprecio por el espacio público y por la profesión de la arquitectura.

Dos rotondas en Teruel. Markel Redondo Golden Sun Beach & Golf Resort, Pulpí (Almería). Markel Redondo Vista aérea del complejo Residencial Origo Mare, en La Oliva, Fuerteventura. Markel Redondo Una rotonda en Fuerteventura. Markel Redondo Vista aérea de la urbanización abandonada La Oliva Casas & Golf, en La Oliva, Fuerteventura. Markel Redondo Urbanización Solar City Soto de Monteluz, Horche (Guadalajara). Markel Redondo Vista aérea de la urbanización La Oliva Casas & Golf, en La Oliva, Fuerteventura. Markel Redondo Ciudad Jardín en Buniel (Burgos). Markel Redondo

La Constitución de 1978 transfirió alegremente, sin filtros, las competencias de ordenamiento territorial a las comunidades autónomas, que junto a los ayuntamientos fraguaron un modelo profundamente deshonesto denunciado en 2009 por la eurodiputada danesa Margrete Auken. En su demoledor Informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo, critica la “destrucción masiva” de las islas y la costa mediterránea españolas y advierte sobre las “espadas de Damocles de hormigón” que se ciernen sobre el territorio. La arquitecta y fotógrafa Julia Schulz-Dornburg plasmó este naufragio en su libro Ruinas modernas. Una topografía de lucro. Y el colectivo Nación Rotonda publica en redes desde 2013 un catálogo crítico de rotondas vistas como palancas de la trama inmobiliaria.

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