“¿Qué hago, Súper?” Descubre cuánto sabes de ‘realities’
Desde 2000 es el género rey de la televisión, fuente inagotable de expresiones populares y canario en la mina de los cambios en la sociedad
Durante estos años, también contamos estas historias:
2001-2008: la década del terror global
La historia de cómo EL PAÍS se transformó el 11-M para contar el horror
El largo camino hacia la eutanasia
La rotonda, el anillo de boda del urbanismo basura
Grande-Marlaska y Rosa Montero, 20 años después de su entrevista en el EPS: “¿Por qué las mujeres y los homosexuales no podemos vivir tranquilos?”
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