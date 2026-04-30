El baúl de los recuerdos: 30 objetos que explican la historia de EL PAÍS

Un trozo del muro de Berlín del corresponsal que lo vio caer y un chaleco antibalas usado en Ucrania por un reportero de guerra. Las antiguas acreditaciones de un crítico de cine o las pelotas de goma que lanzaron los ‘mossos’ durante los disturbios del ‘procés’. De la máquina que usaba Javier Marías para escribir sus columnas a las cenizas del volcán de La Palma recogidas por un redactor de Ciencia. Esta colección de objetos compone un relato colectivo e íntimo de EL PAÍS