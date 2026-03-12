El futuro del mar no admite divisiones artificiales entre figuras de conservación

La propuesta de la Reserva de la Biosfera Dos Mares no debería plantearse como una competencia, sino como la oportunidad de diseñar un modelo integral

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

México asumió ante la comunidad internacional un compromiso histórico: proteger al menos el 30% de sus mares para 2030. Esto no es una meta simbólica. Es una decisión estratégica ante la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la presión creciente sobre nuestras pesquerías y la vida silvestre. Cumplir el 30x30 exige visión de Estado, instrumentos sólidos y la madurez para integrar distintos caminos hacia un mismo propósito.

En Baja California Sur, la propuesta de la Reserva de la Biosfera Dos Mares ha abierto una conversación necesaria sobre cómo proteger uno de los sistemas marinos más ricos del planeta. Esta conversación no debería plantearse como una competencia entre figuras, sino como la oportunidad de diseñar un modelo integral en el que la conservación y el bienestar comunitario se fortalezcan mutuamente.

Las áreas marinas protegidas formalmente mediante decretos ofrecen certeza jurídica a largo plazo. Establecen límites claros, zonificación ecológica, objetivos de conservación definidos y reglas que trascienden administraciones. Permiten proteger hábitats críticos, zonas de reproducción, especies clave, corredores ecológicos y, al mismo tiempo, brindar estabilidad a las comunidades que dependen del mar.

Vallenas en Baja California, en una imagen de archivo. Vincent Pommeyrol (Getty Images)

Al mismo tiempo, figuras como las Áreas de Prosperidad Marina pueden convertirse en herramientas valiosas para integrar a las comunidades, fortalecer la pesca sustentable, impulsar las economías locales y demostrar que la conservación no es un freno al desarrollo, sino su base. Bien diseñadas, pueden fomentar la cogobernanza, la innovación productiva y la resiliencia social dentro de un corredor marino estratégicamente planificado.

La experiencia internacional demuestra que cuando la protección ecológica sólida se combina con mecanismos reales de prosperidad comunitaria, los resultados son más duraderos. Ecosistemas sanos aumentan la biomasa, estabilizan las pesquerías, atraen el turismo de naturaleza y fortalecen las economías locales. En Baja California Sur, donde el capital natural sostiene buena parte del turismo y de la identidad regional, esta relación es evidente.

México tiene la oportunidad de liderar con un modelo que articule la ciencia, las comunidades, el sector privado y el Estado. Un corredor marino bien diseñado —basado en una propuesta como la de Dos Mares— puede proteger zonas de alta relevancia ecológica, permitir usos sustentables en áreas de amortiguamiento y generar beneficios económicos tangibles para las comunidades costeras. No es teoría; es una estrategia que ha demostrado funcionar en otras partes del mundo.

Corales en Cozumel, en una imagen sin datar. Gerard Soury (Getty Images)

El compromiso 30x30 no se mide solo por la superficie protegida, sino por la efectividad, la gobernanza y los resultados ecológicos y sociales. Por ello, el debate no debería centrarse en elegir una sola figura, sino en construir un sistema coherente en el que cada instrumento aporte lo mejor de sí.

Las áreas marinas protegidas aportan certidumbre jurídica y una conservación de largo plazo y las Áreas de Prosperidad Marina pueden contribuir a la integración social y al dinamismo económico. Las icono Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas y otras figuras de conservación aportan innovación y participación local.

Juntas pueden conformar una red de protección y prosperidad que fortalezca la seguridad alimentaria, el turismo responsable y la resiliencia climática de México.

Hoy más que nunca, el país necesita reconocer que proteger el capital natural es proteger el capital económico y social. La salud del mar es la base de la prosperidad costera. Y la prosperidad, bien entendida, puede convertirse en la mejor aliada de la conservación. El futuro del mar no admite divisiones artificiales.