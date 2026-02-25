Los cubanos recurren a paneles solares para navegar la crisis de combustible en la isla

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Los paneles de energía solar se han convertido en una alternativa significativa para los cubanos ante los apagones prolongados. La crisis de combustible que vive la isla ha encarecido los generadores de diésel y otras opciones provisionales, obligando a la ciudadanía a recurrir a los paneles fotovoltaicos para mantener sus negocios y electrodomésticos básicos en funcionamiento. De acuerdo a las últimas declaraciones del presidente, Miguel Díaz-Canel, la energía solar suple el 10% de la demanda energética en la isla.

Dariem Soto-Navarro, el propietario de una cafetería en La Habana, tomó la decisión de instalar los paneles debido a que depende de pantallas y pedidos digitales para atender a sus clientes. El instalador solar Raydel Cano indicó que la demanda ha aumentado a medida que se intensifican los apagones y las empresas privadas buscan evitar exceder los límites de consumo energético establecidos por el Gobierno.

El bloqueo de Washington sobre las exportaciones venezolanas ha generado un problema de desabasto de combustible en la isla. Cuba necesita importar combustible para dos tercios de sus necesidades energéticas y se enfrenta a cortes de electricidad cada vez más frecuentes y largas colas en las gasolineras. Muchos cubanos reportan interrupciones de suministro diarios que duran gran parte del día, e incluso La Habana, antes relativamente protegida, ahora enfrenta apagones prolongados y regulares.