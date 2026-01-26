Vídeos de ajedrez | Obra maestra de Harikrishna, sin dama

“El ajedrez me parecía sumamente complejo hasta que un día sentí un clic en el cerebro; y desde entonces lo comprendí mucho mejor”, solía comentar Borís Spassky (1937-2025), campeón del mundo de 1969 a 1972. Está claro que Pentala Harikrishna (Guntur, 1986) pasó en algún momento por ese clic porque de lo contrario no hubiera podido producir la maravilla que le introduce en El Rincón de los Inmortales, glosada en este vídeo. Sólo quien posee tal don puede asumir el riesgo de sacrificar su dama por dos piezas a largo plazo, confiando en la maravillosa armonía de sus fuerzas.

La biología -el declive de los ajedrecistas de élite suene iniciarse entre los 35 y 40 años- indica que los momentos deportivos más brillantes de Harikrishna ya han ocurrido, y que nunca será tan famoso como el superhéroe nacional Viswanathan Anand ni los jóvenes astros Gukesh, Erigaisi o Praggnanandhaa; pertenece, junto a Vidit, a una especie de generación intermedia, de puente, anterior a la gran explosión del ajedrez en la India. Pero brilló mucho desde que era un niño prodigio, y esta partida le garantiza la inmortalidad.