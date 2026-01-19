Ir al contenido
Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | La retorcida genialidad de Kalandadze

El aclamado compositor georgiano deleita con dos obras de arte muy sofisticadas, cuyo factor común es la originalidad de sus recursos

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
Sería de enorme interés escuchar del propio Velímir Kalandadze (1935-2017) cómo era su proceso creativo y su método de trabajo para dar a luz tantas obras de arte (compuso más de 300 finales artísticos); no nos consta que esa explicación exista. Las dos maravillas que se comentan en este vídeo son muy sofisticadas: en ambas, las negras cuentan con un procedimiento sistemático que parece garantizar el empate; pero, en las dos, las blancas rompen esa rutina con gran brillantez y de forma harto sorprendente.

Tras admirar tanta imaginación, cabe preguntarse cómo el artista georgiano -y, por extensión, todos sus colegas más brillantes- logró crear tanta belleza en centenares de composiciones. Se supone que el proceso empieza por el final: a partir de un patrón de mate, por ejemplo, van elaborando un camino retrospectivo, lo más bello posible, que les conduzca a ese desenlace explosivo. Bastante fácil de explicar, pero extraordinariamente difícil de producir.

Sobre la firma

Leontxo García
Leontxo García
Periodista especializado en ajedrez, en EL PAÍS desde 1985. Ha dado conferencias (y formado a más de 30.000 maestros en ajedrez educativo) en 30 países. Autor de 'Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas'. Consejero de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para ajedrez educativo. Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de España (2011).
