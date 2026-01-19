Vídeos de ajedrez | La retorcida genialidad de Kalandadze

Sería de enorme interés escuchar del propio Velímir Kalandadze (1935-2017) cómo era su proceso creativo y su método de trabajo para dar a luz tantas obras de arte (compuso más de 300 finales artísticos); no nos consta que esa explicación exista. Las dos maravillas que se comentan en este vídeo son muy sofisticadas: en ambas, las negras cuentan con un procedimiento sistemático que parece garantizar el empate; pero, en las dos, las blancas rompen esa rutina con gran brillantez y de forma harto sorprendente.

Tras admirar tanta imaginación, cabe preguntarse cómo el artista georgiano -y, por extensión, todos sus colegas más brillantes- logró crear tanta belleza en centenares de composiciones. Se supone que el proceso empieza por el final: a partir de un patrón de mate, por ejemplo, van elaborando un camino retrospectivo, lo más bello posible, que les conduzca a ese desenlace explosivo. Bastante fácil de explicar, pero extraordinariamente difícil de producir.