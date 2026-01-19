Vídeos de ajedrez | La retorcida genialidad de Kalandadze
El aclamado compositor georgiano deleita con dos obras de arte muy sofisticadas, cuyo factor común es la originalidad de sus recursos
Sería de enorme interés escuchar del propio Velímir Kalandadze (1935-2017) cómo era su proceso creativo y su método de trabajo para dar a luz tantas obras de arte (compuso más de 300 finales artísticos); no nos consta que esa explicación exista. Las dos maravillas que se comentan en este vídeo son muy sofisticadas: en ambas, las negras cuentan con un procedimiento sistemático que parece garantizar el empate; pero, en las dos, las blancas rompen esa rutina con gran brillantez y de forma harto sorprendente.
Tras admirar tanta imaginación, cabe preguntarse cómo el artista georgiano -y, por extensión, todos sus colegas más brillantes- logró crear tanta belleza en centenares de composiciones. Se supone que el proceso empieza por el final: a partir de un patrón de mate, por ejemplo, van elaborando un camino retrospectivo, lo más bello posible, que les conduzca a ese desenlace explosivo. Bastante fácil de explicar, pero extraordinariamente difícil de producir.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.